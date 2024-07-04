شكرا لقرائتكم تحديث موعد معرض الصقور والصيد وتحديد موعد كأس العلا للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن نادي الصقور السعودي عن تغيير موعد انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ليكون خلال الفترة من 3 – 12 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تغيير موعد فعالية سباق الملواح، ليصبح موعده الجديد من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، إلى جانب تحديد كأس العلا للصقور الذي يقام من 9 إلى 15 فبراير 2025.

معرض الصقور والصيد السعودي

ويهدف نادي الصقور السعودي من خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، إلى التعريف بإرث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال القادمة، كما يسهم في تعزيز هواية الصقارة، من خلال معرض يسلط الضوء على الصقور والصيد والهوايات المرتبطة بها، كما يحتضن المعرض المنصة الأولى من نوعها لبيع الأسلحة بأنواعها في المملكة، وتعرض الأسلحة والذخائر شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية للأسلحة، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد.

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أغلى مسابقات الصقور

ويقام كأس العلا للصقور في قرية (مغيراء) التراثية بمدينة العُلا، ويحمل لقب أغلى مسابقات الصقور على مستوى العالم؛ وذلك بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويجمع الكأس نخبة الصقارين في المملكة والعالم.

كما يمثل سباق الملواح أهمية كبرى للصقارين، حيث يأتي تمهيدًا لانطلاق كأس نادي الصقور السعودي ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، ويمكّن سباق الملواح الصقَّار من التعرف على قدرات صقوره وتطويرها.