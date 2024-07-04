شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنظم برنامج "موهبة" الإثرائي الأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حتى يوم الخميس 18 يوليو 2024م، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، وذلك في مقر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، بمشاركة 240 موهوبة.

ويسعى برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي يستمر لمدة 15 يومًا؛ إلى تعزيز استراتيجيات التفكير، ورفع مستوى المعرفة، وتنمية الابتكار والإبداع لدى الموهوبات. برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة تعزّز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، من خلال إقامة عددٍ من الأنشطة النوعية تحت إشراف نخبة من المتخصصين.

ويشمل برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي ثماني وحدات إثرائية، وهي: تطبيقات كيميائية، ومبادئ التصميم الهندسي، والطاقة المتجددة، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية، والتقنية الحيوية والتشفير. صقل المعرفة والمهارة في مختلف المسارات وتُنفذ برامج موهبة الإثرائية بصفة دورية في إطار التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

ويأتي انطلاقًا من أهمية صقل المعرفة والمهارة في مختلف المسارات والمجالات المعرفية والتطبيقية، والاستفادة من الموارد البشرية الشابة والموهوبة، وتعزيز قدراتها لتحقيق غايات الوطن، والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.