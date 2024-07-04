شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، قائمة المرشحين الذي تم قبولهم مبدئياً في برامج الدراسات العليا بالجامعة للعام الجامعي المقبل.

وبيّنت الجامعة أن عدد المتقدمين بلغ 10970 متقدماً خلال مرحلة التسجيل المبدئي، داعية المرشحين الذين تم قبولهم مبدئياً لتأكيد قبولهم عبر المنصة، قبل يوم الأحد المقبل الـ 7 من يوليو الحالي، واستكمال إجراءات القبول النهائي لالتحاقهم ببرامج الدراسات العليا في كليات الجامعة للعام الجامعي 1446هـ.

