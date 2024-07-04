السعودية | بـ45 مئوية.. “الأحساء” تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.

وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 45 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 44 مئوية في مكة المكرمة والدمام والخرج، و43 درجة في الرياض ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، والقريات 20 درجة، وطريف 21 مئوية.

وتَوقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير) والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير والباحة) مصحوبة برياح نشطة؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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