شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. ترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكدت بلدية محافظة القطيف عن ترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، الذي يتربع على مساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع على كورنيش المجيدية بالمحافظة.

ويأتي هذا المشروع الضخم كاستثمار لمدة 50 عامًا، ويعمل المستثمر حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم النهائية لتسليمها للبلدية وبدء العمل الفعلي.

مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري يقع هذا المشروع الضخم في الواجهة البحرية بحي المجيدية بالقطيف، ويتكون المبنى الرئيسي الممتد على مساحة 8000 متر مربع من خمسة طوابق تشمل صالات عرض ومسرحًا ومتاحف وناديًا علميًا وثقافيًا. كما يضم المشروع ناديًا بحريًا ومسجدًا كبيرًا ومواقف سيارات وحدائق ترفيهية ومنتزهات ذات طابع تراثي وملاهي وألعاب أطفال وملاعب رياضية متنوعة.



بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع نافورة راقصة وأكواريوم مكشوفًا ومطعمًا عائمًا ومنصة وجزر عائمة وموانئ لنشات وحديقة أسماك ومجمع مطاعم استثمارية.

كما يشمل المركز في الدور الأرضي على مسرح أوبرا يتسع 350 فرد، كما يوجد مسرح عرض يتسع إلى 600 مقعد بالدور الأرضي ”المسرح المكشوف“، وأرض للمهرجانات"، ومنطقة صيد، وبلفيليون الجناح الثابت، وحديقة أسماك.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت تكلفتها 35,249,414,56 ريال، بنسبة 100%. وشملت هذه المرحلة أعمال الأساس والأعمدة والأسقف للدور الأول والثاني ومكتبة الطفل الملحقة، بالإضافة إلى أعمال الحفر والردم والقواعد والأرضيات. أجزاء المركز يتكون مركز الأمير سلطان الحضاري من جزأين: الجزء الأول يشمل إنشاء هيكل المبنى الرئيسي ويتكون من مرحلتين، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح. أما المرحلة الثانية، التي تبلغ تكلفتها 25,581,480,44 ريال، فتشمل استكمال أعمال الخرسانة والأعمدة والأسقف حتى الدور الخامس، بالإضافة إلى أعمال الهيكل المعدني والعزل.

أما الجزء الثاني من المشروع، الذي لم يتم ترسيته بعد، فتشمل تشطيب المبنى الرئيسي وأعمال الموقع العام وتقدر تكلفته بحوالي 105,000,000 ريال. وبذلك، تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 165,000,000 ريال.

وتقدر التكلفة الإجمالية الانشائية والمعمارية في الجزء الثاني بقيمة 55 مليون ريال، والأعمال الميكانيكية تقدر بقيمة 15 مليون ريال، والأعمال الكهربائية تقدر بقيمة 20 مليون ريال، ويشمل أعمال تشطيب المبنى الرئيسية وهي الأعمال الانشائية والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية، وأعمال الموقع العام، ويتوقع الفراغ الجزء الثاني بعد طرحة خلال 3 سنوات.

يعتبر مركز الأمير سلطان الحضاري نقلة نوعية في المشهد الثقافي والحضاري لمحافظة القطيف، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير على الصعيدين الاجتماعي والثقافي والعلمي في المحافظة والمنطقة الشرقية بأكملها.