شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. اعتماد 1300 رخصة و2400 شهادة صحية خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن عدد الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة بلدي خلال شهر يونيو 2024م.

وأوضحت أن الرخص المنجزة بلغت 247 رخصة بناء جديدة و2442 شهادة صحية و1118 رخصة مهنية. الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة بلدي كما تضمنت أيضا 332 قرارًا مساحيًا و3 رخص لترميم المباني و68 تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 94 ساعة.



ودعت الأمانة للاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة.

وتقدم منصة بلدي تلك الخدمات، في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة.

