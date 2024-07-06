اخبار السعوديه

حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من رياح وأتربة على الحدود الشمالية

0 نشر
واس - طريف  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من رياح وأتربة على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 8 صباحًا من يوم غدٍ السبت وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.
وجاءت مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

الطقس على المناطق السعودية

وأثرت الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية.
وكذلك الرياض والقصيم والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا