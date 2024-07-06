شكرا لقرائتكم خبر عن حتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من رياح وأتربة على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الطقس على المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 8 صباحًا من يوم غدٍ السبت وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.وجاءت مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.وأثرت الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية.وكذلك الرياض والقصيم والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.