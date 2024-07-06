اخبار السعوديه

طقس السعودية.. تنبيه من أتربة على الرياض

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. تنبيه من أتربة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.
وتشمل العاصمة ومحافظات الدرعية، وثادق، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والسليل ووادي الدواسر والحريق، والخرج، والدلم والمزاحمية، وحوطة بني تميم، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس السعودية

وبينت "الأرصاد "أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلو مترات.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا