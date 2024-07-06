شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. تنبيه من أتربة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.

وتشمل العاصمة ومحافظات الدرعية، وثادق، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والسليل ووادي الدواسر والحريق، والخرج، والدلم والمزاحمية، وحوطة بني تميم، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً. طقس السعودية وبينت "الأرصاد "أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلو مترات.

