شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب ورياح وأتربة.. "الأرصاد" يكشف عن طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

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طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس المدينة المنورة اليوم السبت.ونبه من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الرايس.ولفت إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.وذكر أن الحالة تبدأ الـ 1 فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 صباحًا.كما أصدر تنبيهًا من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على المهد وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.