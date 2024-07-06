شكرا لمتابعة خبر عن عملية شفط دهون تُنهي حياة مواطنة سعودية بمصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفيت مواطنة بعد ساعات قليلة من خضوعها لعملية شفط دهون ، في أحد المراكز الطبية بمصر .

وكانت المواطنة والتي تُدعى “فاطمة العجل” سافرت خصيصًا إلى مصر لإجراء عملية شفط الدهون في أحد مراكز التجميل الشهيرة ، لكنها توفيت بعد ساعات قليلة من خضوعها للعملية ، على الرغم من أنها لم تعاني من أي مرض وكانت بصحة جيدة .

وقال أحمد سلطان زوجها في لقاء إعلامي ، وصلت فاطمة وشقيقتها دانة إلى القاهرة بعد التواصل مع أحد المراكز الطبية في القاهرة لإجراء عملية شفط دهون، وأُرسلت التحاليل الطبية التي أُجريت في السعودية، وتم الاتفاق على إجراء العملية لكل منهما بتكلفة ١٥ ألف ريال .

وتابع : ” بدأت عملية شفط الدهون وسط قلقها بسبب طول مدة العملية التي استمرت ٧ ساعات ، وبعدها أُجريت العملية لزوجتي، وذلك بعد انتهاء عملية شقيقتها، فيما نُقلت الحالتين إلى مستشفى في منطقة التجمع الخامس للمتابعة، وأثناء محاولتها الإفاقة من التخدير، استيقظت زوجتي ونادت بصوت متألم: “بموت عالجوني”.

وأضاف : وجدت زوجتي تسبح في بركة من الدم بعد عودتي من صلاة الفجر ، مستلقية على الأرض دون وجود ممرضات في المكان، وحاولن الممرضات إيقاض زوجتي، وبقيتُ في حالة صعبة من الانتظار بعد رؤيتي لهذا المنظر المروع لحالة زوجتي فاطمة بين الحياة والموت، وبعدئذ تدخل الفريق الطبي للإنعاش والمحاولات الطبية لكن للأسف جميعها باءت بالفشل لتفارق الحياة.

وفي سياق متصل ، أكد الزوج على اتصاله بالسفارة السعودية في القاهرة ، والتي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث ، لافتاً إلى أنه قرر اخراج شقيقة زوجته على مسئوليته الخاصة والعودة إلى المملكة وتقدم بشكوى ضد العيادة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.