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بالتفاصيل.. "الأرصاد" يكشف عن توقعات الطقس بمناطق المملكة

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة.
وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

طقس اليوم

وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.
في حين تكون السماء غائمه جزئيًا إلى غائمه مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير.
كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الرياح السطحية على البحر الأحمر

وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى اكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الحالة على الخليج العربي

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، فيما تكون حالة البحر
خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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