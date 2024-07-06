شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "الأرصاد" يكشف عن توقعات الطقس بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الرياح السطحية على البحر الأحمر

الحالة على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.في حين تكون السماء غائمه جزئيًا إلى غائمه مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير.كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى اكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.أما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، فيما تكون حالة البحرخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.