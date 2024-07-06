شكرا لمتابعة خبر عن إقبال غير مسبوق على براند سارة الراجحي بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد متجر المدونة الشهيرة سارة الراجحي للعطور، إقبالًا وازدحامًا غير مسبوق، وذلك بعد افتتاح أول فرع لها في الرياض.

وجاء في المقطع المتجر وهو ممتلئ عن بكرة أبيه، بعد أن روج للبراند العديد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، على رأسهم أخيها يزيد الراجحي.

ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الزحام بسبب أخيها بطل الراليات يزيد الراجحي، وعلق آخرون أن اصطفاف الناس بهذا الشكل غير منطقي.