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إقبال غير مسبوق على براند سارة الراجحي بالرياض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد متجر المدونة الشهيرة سارة الراجحي للعطور، إقبالًا وازدحامًا غير مسبوق، وذلك بعد افتتاح أول فرع لها في الرياض.

وجاء في المقطع المتجر وهو ممتلئ عن بكرة أبيه، بعد أن روج للبراند العديد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، على رأسهم أخيها يزيد الراجحي.

ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الزحام بسبب أخيها بطل الراليات يزيد الراجحي، وعلق آخرون أن اصطفاف الناس بهذا الشكل غير منطقي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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