السعودية | النائب العام يلتقي نظيره الصينيي ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له بمعالي المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية السيد يبنغ يونغ في العاصمة بكين، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القضائية المشتركة.

كما اطلع المعجب على عرض تفصيلي حول أعمال النيابة العامة في جمهورية الصين الشعبية، واستعرض السيد يبنغ يونغ أفضل الممارسات العدلية الجزائية في الصين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وإجراءات التعاون الدولي القضائي.

في وقت آخر التقى المعجب بمعالي رئيس المحكمة الشعبية العليا في جمهورية الصين السيد تشانغ جون استعرضا فيه أوجه العمل القضائي المشترك بين البلدين الصديقين.

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