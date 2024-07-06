السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد ديك شخوف، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة هولندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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