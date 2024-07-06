السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان. في حين تكون السماء غائمه جزئياً إلى غائمه مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير. كما لايستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والاوسط يصل إلى مترونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

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