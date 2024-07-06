«خلي جوزك يموت عليكي».. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 70 عاماً.. جربيها حالا!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حلم كل النساء حتي لو العمر فوق 70 عاماً.. جربيها حالا!

يعتبر ظهور علامات التقدم في العمر على البشرة علامة طبيعية يفرح بها البعض، حيث تعتبر تلك العلامات ذاكرة للذكريات ومع ذلك، قد يكون لهذه العلامات تأثيرات غير مرغوب فيها في بعض الأحيان، حيث يتغير شكل الوجه. لذلك، يعمل البعض على توفير وصفات تساعد في إخفاء تلك العلامات من بين أفضل المكونات المفيدة للبشرة يأتي زيت الزيتون، الذي يحتوي على فوائد هائلة للبشرة والجسم خليط زيت الزيتون والموز يعد من بين الخلطات القوية والفعّالة المعروفة بقوتها في تحسين مناطق الأنوثة لدى النساء.

وصفة زيت الزيتون والموز

إحدى أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدمها العديد من النساء بشكل رئيسي نظرًا لاحتوائها على مكونات طبيعية ذات فائدة كبيرة يمكن تحضيرها عبر الخطوات التالية:

3 ملاعق زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق زيت الحلبة.

1 حبة موز.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بسحق حبة الموز حتى تصبح ذات قوام ناعم، ثم أضيفي زيت الزيتون.

قومي بخلط المكونات جيدًا، ثم أضيفي ملعقة من الخميرة الفورية وقلبي الخليط حتى يتجانس تمامًا وتذوب الخميرة.

بعد ذلك، أضيفي زيت الحلبة وقلبي المكونات معًا.

يمكن استخدام الخليط بعدة طرق مختلفة، سواء عن طريق تناوله بعد الوجبات على مدار اليوم، أو استعماله مباشرة على مناطق الأنوثة إذا كنتِ لا ترغبين في زيادة الوزن.

اتركي الخليط لمدة 5 دقائق على الأقل، وستلاحظين الفرق حيث ستصبح هذه المناطق ممتلئة بشكل لافت.

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