شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة يتفوقون في التكنولوجيا والابتكار بالمخيم الكشفي الإسلامي في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل



وشهد برنامج الأمس مسابقة في أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتصميم الروبوتات باستخدام البرمجيات والأجهزة المتخصصة، بما في ذلك تنفيذ التحكم الآلي والمنطقي في حركة الروبوت.

تفوق سعودي وأظهر كشافو المملكة مستوى مبهرًا يعكس شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومهاراتهم في البحث والابتكار.



كما اشتملت فعاليات اليوم على التدريب على القيادة الآمنة للدراجات النارية، بالإضافة إلى منافسات في أعمال الريادة الكشفية، كإعداد البوابات والأسوار والجسور الخشبية، وإعداد أفران الطهي وإيقاد النيران بطريقة صحيحة.



يذكر أن المخيم تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي بإشراف جمعية الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى يوم السبت القادم. الدمام - شريف احمد - واصلت جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.وشهد برنامج الأمس مسابقة في أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتصميم الروبوتات باستخدام البرمجيات والأجهزة المتخصصة، بما في ذلك تنفيذ التحكم الآلي والمنطقي في حركة الروبوت.وأظهر كشافو المملكة مستوى مبهرًا يعكس شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومهاراتهم في البحث والابتكار.كما اشتملت فعاليات اليوم على التدريب على القيادة الآمنة للدراجات النارية، بالإضافة إلى منافسات في أعمال الريادة الكشفية، كإعداد البوابات والأسوار والجسور الخشبية، وإعداد أفران الطهي وإيقاد النيران بطريقة صحيحة.يذكر أن المخيم تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي بإشراف جمعية الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى يوم السبت القادم.