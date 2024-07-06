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كشافة المملكة يتفوقون في التكنولوجيا والابتكار بالمخيم الكشفي الإسلامي في أمريكا

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصلت جمعية الكشافة العربية مشاركتها في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وشهد برنامج الأمس مسابقة في أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتصميم الروبوتات باستخدام البرمجيات والأجهزة المتخصصة، بما في ذلك تنفيذ التحكم الآلي والمنطقي في حركة الروبوت.
كشافة المملكة يتفوقون في التكنولوجيا والابتكار بالمخيم الكشفي الإسلامي في أمريكا

تفوق سعودي

وأظهر كشافو المملكة مستوى مبهرًا يعكس شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومهاراتهم في البحث والابتكار.
كشافة المملكة يتفوقون في التكنولوجيا والابتكار بالمخيم الكشفي الإسلامي في أمريكا

كما اشتملت فعاليات اليوم على التدريب على القيادة الآمنة للدراجات النارية، بالإضافة إلى منافسات في أعمال الريادة الكشفية، كإعداد البوابات والأسوار والجسور الخشبية، وإعداد أفران الطهي وإيقاد النيران بطريقة صحيحة.
كشافة المملكة يتفوقون في التكنولوجيا والابتكار بالمخيم الكشفي الإسلامي في أمريكا

يذكر أن المخيم تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي بإشراف جمعية الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى يوم السبت القادم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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