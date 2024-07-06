شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 8 مشاريع مدرسية جديدة تدخل الخدمة مع انطلاق العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وتأتي هذه المشاريع، ضمن جهود وزارة التعليم لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وشملت الجولة التفقدية ثمانية من المشاريع التي سيتم تشغيلها ابتداءً من العام الدراسي القادم ، منها: مبنى طفولة مبكرة بحي الصواري، ابتدائية محدثة للبنين بحي طيبة، ثانوية ابن قدامة بحي الفضيلة، ثانوية مجمع أبحر، ابتدائية أبوهريرة، متوسطة الإمام النسائي، مجمع البنات التعليمي بحي الشراع، ومتوسطة محدثة للبنات بحي الشراع.