شكرا لمتابعة خبر عن سفير نيوزيلندا يودع الشعب السعودي بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ودع سفير دولة نيوزيلندا لدى، بارني رايلي، المملكة بعد انتهاء مهام عمله فيها كسفير لبلاده، بطريقة بعيدة عن البروتوكولات الدبلوماسية، قبل أن يتلقى سيلاً من عبارات الوداع والشكر من مواطني المملكة.

ونشر السفير رايلي، صورة له عبر حسابه في موقع “إكس” وهو يحمل وجبة طعام جاهزة ومشهورة على نطاق واسع في المملكة.

وكتب رايلي، “في يومي الأخير كسفير للمملكة العربية السعودية، أخترت أن تكون وجبة غذائي الأخيرة من مطعم “البيك” في السعودية.

وتسبب ذلك الوداع غير الرسمي، في ردود كثيرة، بينها دعوات لتذوق وجبات سعودية أخرى، وحتى العودة للمملكة بصفة سائح وزائر، مع كثير من الشكر والثناء على فترة عمله في المملكة.