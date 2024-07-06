شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة مستقلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إنه على إسرائيل قبول وجود دولة فلسطينية، والشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة مستقلة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال، خلال جلسة نقاش اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية السعودية، فيما يتعلق بقضية الدولة الفلسطينية أود أن أقول للسيد الذي طرح السؤال، هل يستحق الشعب الفلسطيني دولة، الأمر لا يتعلق بالحكومة الفلسطينية، فهذه مسألة تقرير مصير للشعب الفلسطيني، فإذا أتفقنا جميعاً على أن الشعب الفلسطيني يستحق حق تقرير المصير ونفهم في أن تكون لهم دولة خاصة بهم فإنهم بستحقون دولة مستقلة ويستحقون الاعتراف بها، أما عن كيفية طريقة حكم دولتهم فهو أمر متروك لهم.

وأوضح سموه، أن ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام والدفع تجاه حل الدولتين مهم جداً، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، مؤكدًا أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره وأنهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترف بها دولياً.

وناقشت الجلسة مستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.