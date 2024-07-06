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ناصر الدوسي يروي قصة سارق استولى على مليونين ريال وهرب خارج المملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى المستشار الأمني السابق ناصر الدوسي، قصة سارق استولى على مليوني ريال وهرب من المملكة، مؤكدا أنه استمرت مطاردته بين عدة دول.

‎وقال الدوسي : “بعد ما سرق الرجل مليوني ريال اكتشفنا أنه طلع في اليوم نفسه لدولة مجاورة وجاء توجيه خادم الحرمين بأنه نلحقه فورا”.

‎وأضاف: “شكلنا فريق بسرعة وطلعنا للبلد المجاورة، لقيناه راح لدولة مجاورة ثانية، ووصلنا لمعلومات أن الرجل يحب السهرات ويروح المراقص، ووقتها كانت الضرورات تبيح المحظورات”.

‎وتابع: “ترتيبنا كان مع السفارة وقالوا لنا اوصلوله لكن لا تلمسونه، واتفقنا مع عدة أشخاص وشغلناهم في المواقع المشبوهة”.

‎وتابع : “وصلنا للرجل عن طريق واحدة يصرف عليها ويسهر معها، وكان يجهز نفسه للسفر إلى دولة جديدة ومعه حقيبة، فقمنا بإبلاغ المطار على الفور”.

‎وتابع : “لكن بعد مطاردته تمكن من الهرب لكنه ترك الحقيبة ووجدنا بها الملايين”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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