شكرا لمتابعة خبر عن ناصر الدوسي يروي قصة سارق استولى على مليونين ريال وهرب خارج المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المستشار الأمني السابق ناصر الدوسي، قصة سارق استولى على مليوني ريال وهرب من المملكة، مؤكدا أنه استمرت مطاردته بين عدة دول.

‎وقال الدوسي : “بعد ما سرق الرجل مليوني ريال اكتشفنا أنه طلع في اليوم نفسه لدولة مجاورة وجاء توجيه خادم الحرمين بأنه نلحقه فورا”.

‎وأضاف: “شكلنا فريق بسرعة وطلعنا للبلد المجاورة، لقيناه راح لدولة مجاورة ثانية، ووصلنا لمعلومات أن الرجل يحب السهرات ويروح المراقص، ووقتها كانت الضرورات تبيح المحظورات”.

‎وتابع: “ترتيبنا كان مع السفارة وقالوا لنا اوصلوله لكن لا تلمسونه، واتفقنا مع عدة أشخاص وشغلناهم في المواقع المشبوهة”.

‎وتابع : “وصلنا للرجل عن طريق واحدة يصرف عليها ويسهر معها، وكان يجهز نفسه للسفر إلى دولة جديدة ومعه حقيبة، فقمنا بإبلاغ المطار على الفور”.

‎وتابع : “لكن بعد مطاردته تمكن من الهرب لكنه ترك الحقيبة ووجدنا بها الملايين”.