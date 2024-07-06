شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تلامس الخمسين في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

طقس حار

رياح نشطة وغيوم

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم" أن الرياح الشمالية والشمالية الغربية تنشط بشكل خاص في المنطقة الشرقية، ما يؤدي الى انكسار نسبي في درجات الحرارة.ومن المتوقع أن تعود الموجة الحارة في نهاية الأسبوع القادم، إذ سجلت المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية أعلى درجات الحرارة، والتي اقتربت من 50 درجة مئوية خصوصًا على شمال المنطقة.وأضاف العقيل، أن الطقس سيظل حارًا وشديد الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينيات وتقترب من 50 درجة مئوية.وستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما ستشمل هذه الأجواء الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، بينما ستظل الأجواء حارة بشكل عام في المنطقة الوسطى من المملكة .وأضاف العقيل، أن فرص هطول الأمطار تقتصر على أجزاء من مرتفعات جازان الشرقية ومنطقة عسير، مع أجواء غائمة جزئياً على مرتفعات سلسلة جبال السروات.وأشار إلى أن اليوم السبت يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.في حين تكون السماء غائمه جزئياً إلى غائمه مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير.كما لايستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.