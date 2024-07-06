شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة في عام.. نتائج إيجابية غير مسبوقة بمستهدفات رؤية طموحة والان نبدء بالتفاصيل



وفي هذا العام الزاخر تحققت الكثير من المنجزات قبل أوانها على الأصعدة والمجالات كافة، حيث سخرت القيادة الرشيدة - أيدها الله - كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.

المملكة إقليميًا ودوليًا ولمكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، عقدت على أراضيها هذا العام العديد من القمم والمؤتمرات التي نتج عنها قرارات مهمة ، إضافة للزيارات رفيعة المستوى من رؤساء وزعماء وملوك وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.

التقرير التالي نرصد أبرز أحداث المملكة ومنجزاتها للعام الهجري 1445هـ وفق تسلسلها الزمني:



أحداث شهر محرم (1) - 1445هـ 01 محرم:

-وصول عددٍ من قادة دول مجلس التعاون إلى جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، حيث وصل كلٌ من:

• الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

• الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

• الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. •صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين.



- صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

- الهيئة العامة للعقار تعلن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.

- صدور بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان للمملكة.

- رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعقد في العاصمة التايلندية بانكوك، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند البروفيسور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي. - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يترأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة.



- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة بكلٍ من: - الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.

• الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

•الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.

• الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية.

• الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان. 02 محرم:

-المنتخب السعودي للرياضيات ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم يحقق 8 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات.



-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "سواني" لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محلياً.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ الذي يهدف إلى تنظيم استخدام شارة الهلال الأحمر في أوقات السلم والنزاع المسلح ومنع إساءة استخدامها.

-إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما اللّه -، وقع وزير المالية محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.



-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع إنمائي في جزر البهاما.

-هيئة السوق المالية تعلن إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير مكاسب غير مشروعة وتغريم المخالفين 6 ملايين ريال.

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم. 03 محرم:

-أرامكو السعودية تكمل صفقة استحواذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليارات دولار.

04 محرم:

-"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من (6) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

-صدور بيان لوزارة الخارجية يعرب عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن. 05 محرم: -صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تأسيس شركة "تراث المدينة" لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية.



-صدور أمر خادم الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدِالعزيز آل سعود -حفظه الله- بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

06 محرم: -النيابة العامة تعلن عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا بتهمة غسل الأموال، وسجنهم لمدة تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال. 07 محرم:

-صدور بيان لوزارة الخارجية يعرب عن بالغ حزن المملكة العربية السعودية، لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.

-أمانة الأحساء توقّع عقود 27 فرصة استثمارية بعائد استثماري يفوق 126 مليون ريال.



-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى بمقر الإمارة حفل تدشين مبادرات منطقة حائل.

-صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية. -صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يُصدر أمراً سامياً بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود.

-المملكة تتلقى الشكر من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر".

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرعى حفل افتتاح 20 حديقة في مدينة الرياض موزعة على نطاق 18 حيًا سكنيًا؛ بمساحة إجمالية بلغت 181.225 متراً مربعاً.

-المنتخب السعودي للكيمياء يصل إلى أرض الوطن، بعد تمثيله المملكة محققاً 4 جوائز عالمية في منافسات مسابقة "أولمبياد الكيمياء الدولي" التي أقيمت في جمهورية سويسرا الاتحادية. 08 محرم:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 294 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

-سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي. -البنك المركزي السعودي يرفعُ معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة.

-وزارة الخارجية تابعت ببالغ القلق تطورات الأحداث في جمهورية النيجر، مؤكدة حرص المملكة على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها. 09 محرم:

-وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة التام لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية.

-صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان. -وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعةٍ من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في جدة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. 10 محرم: -وزارة الخارجية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتسلمها مذكرة احتجاج ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم. 12 محرم: -مجموعة "stc" تعلن عن أعلى إيرادات نصفية تاريخية، محققة 36.5 مليار ريال. 13 محرم: -صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد 14 محرم: -تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.

-انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

-صدور قرار موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تمثل نقلة نوعية نحو حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة. 15 محرم: -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة، مع عددٍ من المسؤولين وجمع من المواطنين.

-المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط. 16 محرم: -وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض. 17 محرم: -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالم. -سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان تحذر المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتطالبهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية. -18 محرم: -الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض بقيمة 77 مليون دولار لإنشاء محطة الطاقة الشمسية في "بيليز".

-انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركات عالمية من 14 دولة بتنظيم من نادي الصقور السعودي بمقره شمال مدينة الرياض. 19 محرم: -صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية.

-شركة المياه الوطنية توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية بمنفوحة بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار ريال لمدة 15 عامًا.

-المملكة تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًّا لمواطني ثماني دول إضافية هي: (ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان)؛ ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة. 20 محرم: -وقعت عددٌ من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وشركات دفاع تركية، في الرياض، اتفاقية ومذكرتي تفاهم؛ لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

-صندوق الاستثمارات العامة، يعلن عن إطلاق شركة "كياني"، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة. 21 محرم: -رابطة "دوري المحترفين" تُدشن انطلاق الدوري السعودي للموسم 2023-2024م في حفل أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

-"السعودية للكهرباء" تحقق 4 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثاني وتستثمر ما يزيد عن 15.4 مليار ريال في أعمالها خلال النصف الأول من 2023م.

-صدور أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير. -صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

-مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية يدعمان المتأثرين بالأزمة الإنسانية في السودان بمبلغ 9.16 ملايين دولار. 22 محرم: -صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على إقامة المؤتمر الإسلامي تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.

-المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط أكثر من (1.3) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع في منطقة الرياض.

23 محرم:

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.

-"طيران الرياض" يوقع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني. 24 محرم: -وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.

25 محرم:

-سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، يسلم، نسخة من أوراق اعتماده -في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان- سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي. 26 محرم:

-شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تعلن، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2023م، حيث بلغت الإيرادات 6.97 مليارات ريال، في حين بلغ صافي الربح 351 مليون ريال.

-انطلاق فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم" في مكة المكرمة، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا ورؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم.

"المركز الوطني لإدارة الدين" يكمل ترتيب رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية بقيمةٍ تجاوزت 35 مليار ريال.

27 محرم:

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى، حفل الزواج الجماعي "تيسير"؛ الذي أقامته جمعية التنمية الأسرية (وفاق)؛ لزواج 180 شاباً وفتاة.

28 محرم:

-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، في مراسم حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيساً لجمهورية الباراغواي.

29 محرم:

-صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين.

-انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين، وتوقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال. -صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوقع مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الوليد بن إبراهيم البراهيم، اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية.

أحداث شهر صفر (2) - 1445هـ:

01 صفر:

-جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة، وعربيًا، وعالميًّا، ضمن فئة (101-150) وذلك في قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م.

-صدور موافقة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة.

2 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

03 صفر:

-الهيئة الملكية لمدينة الرياض

-تعلن بدء المرحلة الثالثة- من خدمة "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والعمراني في العاصمة.

04 صفر:

أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد التعليم والتدريب في مناطق المملكة.

05 صفر:

-وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يفتتح المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر الوزارة بالرياض.

06 صفر 1445 هـ

-المملكة تنضم رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة; بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)؛ لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن نظام رعاية المعوقين.

07 صفر:

-إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين برفقة والدتهم، قادمين من مدينة دارالسلام في جمهورية تنزانيا.

08 صفر:

-وزارة الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية. -نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في(حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا).

10 صفر:

-حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

-المنتخب السعودي يُتوَّج في جنوب أفريقيا بطلًا لكأس العالم لالتقاط الأوتاد 2023م.

11 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

-وزارة

-الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي روربرتو مانشيني، لتولي قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

12 صفر:

-نيوم تعلن عن منظومتها العالمية للتعليم والأبحاث والابتكار التي تشمل جامعة نيوم، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، وأكاديمية المواهب، والتعليم العام من الطفولة المبكرة حتى الصف الثاني عشر.

-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يشهد توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البُن في المنطقة بقيمة 72 مليون ريال.

-وزارة الدفاع تعلن سقوط طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها الجوي.

-الهجانة الأمريكية "تايلور ديز" تفوز بأول ماراثون دولي مفتوح للسيدات للهجن من خلال مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة المقام في الطائف.

-رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، يوقع في الرياض، عقداً مع المدرب الإيطالي "روبرت مانشيني"، ليتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى 2027م.

13 صفر:

-صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية. 14 صفر: -صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية - حفظه الله -، يعلن اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.

16 صفر:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى نيوم، قادماً من جدة.

17 صفر:

-صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، يتوَّج الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الـ "لقايا" ضمن المرحلة الختامية من المهرجان المقام على أرض ميدان الطائف التاريخي.

18 صفر:

-صندوق الاستثمارات العامة، وسابك، والراجحي للاستثمار يعلنون عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة.

19 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يعلن عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض؛ تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.

20 صفر:

-المملكة توقّع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.

-وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، ليشمل شهر أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023م. -إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بقيمة 491.19 مليون ريال سعودي.

21 صفر:

-الهيئة العامة للأوقاف تكسب قضايا وقفية بقيمة مليار ريال.

-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -يرعى- حفل موسم عنيزة الدولي للتمور.

-نيابةً عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى حفلَ تكريم الفائزين في (مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره) في دورتها الـ(43).

22 صفر:

-نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، توج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة.

23 صفر:

-مجموعة "روشن" العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات.

-رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن.

24 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - حفظه الله- يغادر المملكة، إلى مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، لترؤس الوفد المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

-المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

-صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في دورتها الثالثة 2023.

25 صفر:

-انطلاق أعمال وفعاليات معرض "سيتي سكيب" العالمي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

-وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يدشن فعاليات معرض "سيتي سكيب" العالمي تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، ويُعلن عن إطلاق مشاريع تجاوزت 65 مليار.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُعلن مع عددٍ من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند بكلٍ من:

•الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

•الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

•الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين.

•رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

•الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

-مجموعة "روشن" تعلن عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تحقيقاً لأهداف المجموعة المتجددة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

-صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يفتتح، الدورةِ الـ 45 الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي بمنظمةِ اليونسكو التي تستضيفها المملكة.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.

26 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في نيودلهي، دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.

-سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بالعاصمة طهران.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في قصر حيدر أباد بنيودلهي، وزراء جمهورية ناريندرا مودي ويعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع مع دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، وذلك في القصر الرئاسي ( راشتر ابتي بهوان ) بنيودلهي.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

27 صفر:

-الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُعلن عن تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة "الكدوة" بقيمة 11 مليار ريال.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام".

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يُدشِّن عدداً من مشاريع الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

28 صفر:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يصدر أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

-برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، يعلن عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024.

-"قمة العُلا العالمية للآثار" تنطلق بحضور أكثر من 300 مشارك من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات المعنية بالآثار والتراث الثقافي.

29 صفر:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

-هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية. -المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021.

30 صفر:

-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة "الـ77+الصين"، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.

-"قمة العُلا العالمية" تختتم أعمالها بالإعلان عن جائزة تحت اسم "جائزة قمة العُلا العالمية للآثار للتميز الأثري".

-الصين تكتسح ذهب وفضة السيدات في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

أحداث شهر ربيع الأول (3) 1445هـ:

01 ربيع الأول:

-إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر سلطنة عُمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

-وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

2 ربيع الأول:

-بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض تسجل رقمًا قياسيًا من حيث عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين، وعدد الدول المشاركة في البطولة,الذي بلغ 719 لاعبًا ولاعبةً، مثلوا 153 دولة من أصل 160 دولة، بمجموع 2500 رياضي.

04 ربيع الأول:

-صدور بيان عن المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، حول جهود تنشيط عملية السلام.

-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، يرأس وفد المملكة العربية السعودية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

-المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ إجمالي قدره (2.451) مليار ريال.

-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. 05 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي وفد صنعاء الذي زار الرياض.

-وزارة الخارجية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن؛ التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء.

06 ربيع الأول:

-قناة FOX News الأمريكية تبث مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

-الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" توقع عقد إنشاء مصنع إنتاج اللقاحات باستثمارات 500 مليون ريال.

07 ربيع الأول:

-المملكة تفوز برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030).

8 ربيع الأول:

-شوارع وميادين المملكة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.

09 ربيع الأول:

-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك.

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات في لاهاي.

-المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوقِّع اتفاقية مشتركة مع منظمة "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم.

10 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير -حفظه الله-، يطلق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة".

11 ربيع الأول:

-إطلاق قناة "السعودية الآن"، المتخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات الوطنية.

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

-جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية تعلنان عن توقيع اتفاقية، تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحية رئيسة للسائح الصيني، وتسمح بموجبها للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.

-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية مساهمة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برامج النافذة التمويلية الجديدة في البنك للدول الأعضاء الأقل نموًا.

-سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله.

12 ربيع الأول:

-مجموعة "لوسِد جروب" تدشن منشأة "AMP-2" لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ؛ في إنجازٍ تاريخي للمملكة؛ والتي تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة "لوسِد" سنوياً.

13 ربيع الأول:

-انطلاق معرض (الرياض الدولي للكتاب 2023) في رحاب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

-وزارة الرياضة تعلن، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن استضافة المملكة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".

14 ربيع الأول:

-الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقيتي قرضين تنمويين بقيمة 25 مليون دولار لدعم البنية التحتية في جمهورية سيشل.

15 ربيع الأول:

-العدَّاء السعودي يوسف مسرحي، يحقق أول ميدالية سعودية في سباق 400م في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

-الخطوط السعودية تُطلق هويتها الجديدة. -وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م بنفقات تقدر بـ 1,251 مليار ريال وإيرادات بـ 1,172 مليار ريال.

16 ربيع الأول:

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف.

-وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم.

-"النيابة العامة": توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ (23) مليون ريال.

18 ربيع الأول:

-المملكة تحقق إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال العام 2023.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير منطقة جدة التاريخية وتحويلها لوجهة ثقافية وتراثية عالمية. 19 ربيع الأول:

-وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023.

وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح القمة الإستراتيجية للاتحاد البريدي بمشاركة 192 دولة. -المملكة العربية السعودية تعلن عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

21 ربيع الأول:

-نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

22 ربيع الأول:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى الرياض قادماً من نيوم.

-صدور بيان عن وزارة الخارجية أن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

23 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يفتتح أعمال "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض.

-صدور توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

-صدر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر.

-صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يعلنان عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "الشركة"، حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية والبالغة 25%.

24 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يفتتح أعمال اجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ، على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".

-الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 25 ربيع الأول:

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" لتمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل بالمملكة. -فوز مرشح المملكة الدكتورة حنان بنت حسن بلخي بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

26 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

27 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، يعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

-رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة نيودلهي.

-وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف يُدشّن 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

28 ربيع الأول:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم.

-صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يطلق حملة للتبرع بالدم في عددٍ من مناطق المملكة. -الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار لدعم البنية التحتية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

-المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

30 ربيع الأول:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار لدعم البنية التحتية في غرينادا.

-وزارة الثقافة تفوز بثلاث جوائز بالقمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول

-مجلس إدارة شركة نيوم، يعلن، عن تطوير "ليجا"، الوجهة السياحية الجديدة، التي ستضم ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم.

-وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يفتتح، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي - كافد. أحداث شهر ربيع الآخر (4) 1445هـ:

1 ربيع الآخر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله-، يعلن عن إطلاق شركة "اردارا" بهدف تطوير مشروع وادي أبها بمنطقة عسير.

02 ربيع الآخر:

-إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (14) شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.

-المملكة تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

03 ربيع الآخر:

-هيئة السوق المالية تغرم شركتين 4.2 ملايين ريال لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

-سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين التقيد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري. الدمام - شريف احمد - سطرت المملكة العربية السعودية في صفحات عام 1445هـ الذي ينقضي بعد ساعات قليلة إنجازات وأرقاماً غير مسبوقة وبمستهدفات رؤية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية.وفي هذا العام الزاخر تحققت الكثير من المنجزات قبل أوانها على الأصعدة والمجالات كافة، حيث سخرت القيادة الرشيدة - أيدها الله - كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.ولمكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، عقدت على أراضيها هذا العام العديد من القمم والمؤتمرات التي نتج عنها قرارات مهمة ، إضافة للزيارات رفيعة المستوى من رؤساء وزعماء وملوك وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.التقرير التالي نرصد أبرز أحداث المملكة ومنجزاتها للعام الهجري 1445هـ وفق تسلسلها الزمني:أحداث شهر محرم (1) - 1445هـ 01 محرم:-وصول عددٍ من قادة دول مجلس التعاون إلى جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، حيث وصل كلٌ من:• الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.• الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.• الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. •صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين.- صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.- الهيئة العامة للعقار تعلن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.- صدور بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان للمملكة.- رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعقد في العاصمة التايلندية بانكوك، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند البروفيسور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي. - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يترأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة بكلٍ من: - الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.• الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.•الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.• الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية.• الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.-المنتخب السعودي للرياضيات ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم يحقق 8 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات.-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "سواني" لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محلياً.-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ الذي يهدف إلى تنظيم استخدام شارة الهلال الأحمر في أوقات السلم والنزاع المسلح ومنع إساءة استخدامها.-إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما اللّه -، وقع وزير المالية محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع إنمائي في جزر البهاما.-هيئة السوق المالية تعلن إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير مكاسب غير مشروعة وتغريم المخالفين 6 ملايين ريال.-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.-أرامكو السعودية تكمل صفقة استحواذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليارات دولار.-"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب أكثر من (6) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.-صدور بيان لوزارة الخارجية يعرب عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن.-صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تأسيس شركة "تراث المدينة" لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية.-صدور أمر خادم الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدِالعزيز آل سعود -حفظه الله- بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.06 محرم: -النيابة العامة تعلن عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا بتهمة غسل الأموال، وسجنهم لمدة تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.-صدور بيان لوزارة الخارجية يعرب عن بالغ حزن المملكة العربية السعودية، لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.-أمانة الأحساء توقّع عقود 27 فرصة استثمارية بعائد استثماري يفوق 126 مليون ريال.-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى بمقر الإمارة حفل تدشين مبادرات منطقة حائل.-صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية. -صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يُصدر أمراً سامياً بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود.-المملكة تتلقى الشكر من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر".-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرعى حفل افتتاح 20 حديقة في مدينة الرياض موزعة على نطاق 18 حيًا سكنيًا؛ بمساحة إجمالية بلغت 181.225 متراً مربعاً.-المنتخب السعودي للكيمياء يصل إلى أرض الوطن، بعد تمثيله المملكة محققاً 4 جوائز عالمية في منافسات مسابقة "أولمبياد الكيمياء الدولي" التي أقيمت في جمهورية سويسرا الاتحادية.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 294 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.-سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي. -البنك المركزي السعودي يرفعُ معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة.-وزارة الخارجية تابعت ببالغ القلق تطورات الأحداث في جمهورية النيجر، مؤكدة حرص المملكة على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها.-وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة التام لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية.-صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان. -وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعةٍ من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في جدة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.-وزارة الخارجية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتسلمها مذكرة احتجاج ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.-مجموعة "stc" تعلن عن أعلى إيرادات نصفية تاريخية، محققة 36.5 مليار ريال.-صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية -تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.-انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.-صدور قرار موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تمثل نقلة نوعية نحو حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة، مع عددٍ من المسؤولين وجمع من المواطنين.-المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.-وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالم. -سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان تحذر المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتطالبهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض بقيمة 77 مليون دولار لإنشاء محطة الطاقة الشمسية في "بيليز".-انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركات عالمية من 14 دولة بتنظيم من نادي الصقور السعودي بمقره شمال مدينة الرياض.-صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية.-شركة المياه الوطنية توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية بمنفوحة بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار ريال لمدة 15 عامًا.-المملكة تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًّا لمواطني ثماني دول إضافية هي: (ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان)؛ ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.-وقعت عددٌ من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وشركات دفاع تركية، في الرياض، اتفاقية ومذكرتي تفاهم؛ لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.-صندوق الاستثمارات العامة، يعلن عن إطلاق شركة "كياني"، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.-رابطة "دوري المحترفين" تُدشن انطلاق الدوري السعودي للموسم 2023-2024م في حفل أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.-"السعودية للكهرباء" تحقق 4 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثاني وتستثمر ما يزيد عن 15.4 مليار ريال في أعمالها خلال النصف الأول من 2023م.-صدور أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير. -صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.-مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية يدعمان المتأثرين بالأزمة الإنسانية في السودان بمبلغ 9.16 ملايين دولار.-صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على إقامة المؤتمر الإسلامي تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.-المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط أكثر من (1.3) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع في منطقة الرياض.23 محرم:-صندوق الاستثمارات العامة يعلن، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.-"طيران الرياض" يوقع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني. 24 محرم: -وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.25 محرم:-سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، يسلم، نسخة من أوراق اعتماده -في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان- سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي. 26 محرم:-شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تعلن، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2023م، حيث بلغت الإيرادات 6.97 مليارات ريال، في حين بلغ صافي الربح 351 مليون ريال.-انطلاق فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم" في مكة المكرمة، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا ورؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم."المركز الوطني لإدارة الدين" يكمل ترتيب رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية بقيمةٍ تجاوزت 35 مليار ريال.27 محرم:-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى، حفل الزواج الجماعي "تيسير"؛ الذي أقامته جمعية التنمية الأسرية (وفاق)؛ لزواج 180 شاباً وفتاة.28 محرم:-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، في مراسم حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيساً لجمهورية الباراغواي.29 محرم:-صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين.-انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين، وتوقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال. -صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوقع مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الوليد بن إبراهيم البراهيم، اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية.أحداث شهر صفر (2) - 1445هـ:01 صفر:-جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة، وعربيًا، وعالميًّا، ضمن فئة (101-150) وذلك في قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م.-صدور موافقة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة.2 صفر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.03 صفر:-الهيئة الملكية لمدينة الرياض-تعلن بدء المرحلة الثالثة- من خدمة "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والعمراني في العاصمة.04 صفر:أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعد التعليم والتدريب في مناطق المملكة.05 صفر:-وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يفتتح المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر الوزارة بالرياض.06 صفر 1445 هـ-المملكة تنضم رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة; بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)؛ لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية.-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن نظام رعاية المعوقين.07 صفر:-إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين برفقة والدتهم، قادمين من مدينة دارالسلام في جمهورية تنزانيا.08 صفر:-وزارة الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية. -نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في(حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا).10 صفر:-حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.-المنتخب السعودي يُتوَّج في جنوب أفريقيا بطلًا لكأس العالم لالتقاط الأوتاد 2023م.11 صفر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.-وزارة الرياضة تصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية (غير العادية)، وانتخاب مجلس إدارة جديد.-الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي روربرتو مانشيني، لتولي قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.12 صفر:-نيوم تعلن عن منظومتها العالمية للتعليم والأبحاث والابتكار التي تشمل جامعة نيوم، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، وأكاديمية المواهب، والتعليم العام من الطفولة المبكرة حتى الصف الثاني عشر.-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يشهد توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البُن في المنطقة بقيمة 72 مليون ريال.-وزارة الدفاع تعلن سقوط طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها الجوي.-الهجانة الأمريكية "تايلور ديز" تفوز بأول ماراثون دولي مفتوح للسيدات للهجن من خلال مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة المقام في الطائف.-رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، يوقع في الرياض، عقداً مع المدرب الإيطالي "روبرت مانشيني"، ليتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى 2027م.13 صفر:-صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية. 14 صفر: -صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية - حفظه الله -، يعلن اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.16 صفر:-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى نيوم، قادماً من جدة.17 صفر:-صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، يتوَّج الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الـ "لقايا" ضمن المرحلة الختامية من المهرجان المقام على أرض ميدان الطائف التاريخي.18 صفر:-صندوق الاستثمارات العامة، وسابك، والراجحي للاستثمار يعلنون عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة.19 صفر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يعلن عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض؛ تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.20 صفر:-المملكة توقّع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.-وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، ليشمل شهر أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023م. -إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.-صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بقيمة 491.19 مليون ريال سعودي.21 صفر:-الهيئة العامة للأوقاف تكسب قضايا وقفية بقيمة مليار ريال.-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -يرعى- حفل موسم عنيزة الدولي للتمور.-نيابةً عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى حفلَ تكريم الفائزين في (مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره) في دورتها الـ(43).22 صفر:-نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، توج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة.23 صفر:-مجموعة "روشن" العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات.-رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن.24 صفر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - حفظه الله- يغادر المملكة، إلى مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، لترؤس الوفد المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.-المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، وزراء اليابان فوميو كيشيدا.-صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في دورتها الثالثة 2023.25 صفر:-انطلاق أعمال وفعاليات معرض "سيتي سكيب" العالمي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.-وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يدشن فعاليات معرض "سيتي سكيب" العالمي تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، ويُعلن عن إطلاق مشاريع تجاوزت 65 مليار.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُعلن مع عددٍ من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند بكلٍ من:•الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.•الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.•الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين.•رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.•الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.-مجموعة "روشن" تعلن عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تحقيقاً لأهداف المجموعة المتجددة لتحقيق رؤية المملكة 2030.-صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يفتتح، الدورةِ الـ 45 الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي بمنظمةِ اليونسكو التي تستضيفها المملكة.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.26 صفر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في نيودلهي، دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.-سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بالعاصمة طهران.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في قصر حيدر أباد بنيودلهي، وزراء جمهورية ناريندرا مودي ويعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع مع دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، وذلك في القصر الرئاسي ( راشتر ابتي بهوان ) بنيودلهي.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.27 صفر:-الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُعلن عن تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة "الكدوة" بقيمة 11 مليار ريال.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.-صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام".-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يُدشِّن عدداً من مشاريع الحرس الوطني بالقطاع الغربي.28 صفر:خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يصدر أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.-برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، يعلن عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024.-"قمة العُلا العالمية للآثار" تنطلق بحضور أكثر من 300 مشارك من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات المعنية بالآثار والتراث الثقافي.29 صفر:-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.-هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية. -المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021.30 صفر:-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة "الـ77+الصين"، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.-"قمة العُلا العالمية" تختتم أعمالها بالإعلان عن جائزة تحت اسم "جائزة قمة العُلا العالمية للآثار للتميز الأثري".-الصين تكتسح ذهب وفضة السيدات في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.أحداث شهر ربيع الأول (3) 1445هـ:01 ربيع الأول:-إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر سلطنة عُمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.-وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.2 ربيع الأول:-بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض تسجل رقمًا قياسيًا من حيث عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين، وعدد الدول المشاركة في البطولة,الذي بلغ 719 لاعبًا ولاعبةً، مثلوا 153 دولة من أصل 160 دولة، بمجموع 2500 رياضي.04 ربيع الأول:-صدور بيان عن المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، حول جهود تنشيط عملية السلام.-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، يرأس وفد المملكة العربية السعودية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.-المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ إجمالي قدره (2.451) مليار ريال.-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.-صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. 05 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي وفد صنعاء الذي زار الرياض.-وزارة الخارجية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن؛ التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء.06 ربيع الأول:-قناة FOX News الأمريكية تبث مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.-الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" توقع عقد إنشاء مصنع إنتاج اللقاحات باستثمارات 500 مليون ريال.07 ربيع الأول:-المملكة تفوز برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030).8 ربيع الأول:-شوارع وميادين المملكة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.09 ربيع الأول:-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك.-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات في لاهاي.-المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوقِّع اتفاقية مشتركة مع منظمة "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم.10 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير -حفظه الله-، يطلق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة".11 ربيع الأول:-إطلاق قناة "السعودية الآن"، المتخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات الوطنية.-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين.-جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية تعلنان عن توقيع اتفاقية، تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحية رئيسة للسائح الصيني، وتسمح بموجبها للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية مساهمة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برامج النافذة التمويلية الجديدة في البنك للدول الأعضاء الأقل نموًا.-سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله.12 ربيع الأول:-مجموعة "لوسِد جروب" تدشن منشأة "AMP-2" لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ؛ في إنجازٍ تاريخي للمملكة؛ والتي تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة "لوسِد" سنوياً.13 ربيع الأول:-انطلاق معرض (الرياض الدولي للكتاب 2023) في رحاب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.-وزارة الرياضة تعلن، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن استضافة المملكة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".14 ربيع الأول:-الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقيتي قرضين تنمويين بقيمة 25 مليون دولار لدعم البنية التحتية في جمهورية سيشل.15 ربيع الأول:-العدَّاء السعودي يوسف مسرحي، يحقق أول ميدالية سعودية في سباق 400م في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.-الخطوط السعودية تُطلق هويتها الجديدة. -وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م بنفقات تقدر بـ 1,251 مليار ريال وإيرادات بـ 1,172 مليار ريال.16 ربيع الأول:-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف.-وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم.-"النيابة العامة": توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ (23) مليون ريال.18 ربيع الأول:-المملكة تحقق إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال العام 2023.-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير منطقة جدة التاريخية وتحويلها لوجهة ثقافية وتراثية عالمية. 19 ربيع الأول:-وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023.وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح القمة الإستراتيجية للاتحاد البريدي بمشاركة 192 دولة. -المملكة العربية السعودية تعلن عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.21 ربيع الأول:-نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.22 ربيع الأول:-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى الرياض قادماً من نيوم.-صدور بيان عن وزارة الخارجية أن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.23 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يفتتح أعمال "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض.-صدور توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.-صدر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر.-صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يعلنان عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "الشركة"، حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية والبالغة 25%.24 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يفتتح أعمال اجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ، على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".-الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 25 ربيع الأول:-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" لتمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل بالمملكة. -فوز مرشح المملكة الدكتورة حنان بنت حسن بلخي بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.26 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.27 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، يعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.-رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة نيودلهي.-وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف يُدشّن 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء بمدينة سدير للصناعة والأعمال.28 ربيع الأول:-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم.-صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يطلق حملة للتبرع بالدم في عددٍ من مناطق المملكة. -الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار لدعم البنية التحتية في جمهورية أفريقيا الوسطى.-المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.30 ربيع الأول:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.-الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار لدعم البنية التحتية في غرينادا.-وزارة الثقافة تفوز بثلاث جوائز بالقمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023.-مجلس إدارة شركة نيوم، يعلن، عن تطوير "ليجا"، الوجهة السياحية الجديدة، التي ستضم ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم.-وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يفتتح، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي - كافد. أحداث شهر ربيع الآخر (4) 1445هـ:1 ربيع الآخر:-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله-، يعلن عن إطلاق شركة "اردارا" بهدف تطوير مشروع وادي أبها بمنطقة عسير.02 ربيع الآخر:-إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (14) شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.-المملكة تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.03 ربيع الآخر:-هيئة السوق المالية تغرم شركتين 4.2 ملايين ريال لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.-سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين التقيد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.