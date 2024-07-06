شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية على بدر الجنوب ورياح شديدة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

رياح على الباحة

وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. لمعرفة موعدها This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها.وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وهطلت الليلة الماضية، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.وشملت محافظات الداير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والعارضة، وهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.