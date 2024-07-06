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أمطار وصواعق رعدية على بدر الجنوب ورياح شديدة في الباحة

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واس - مناطق 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.


وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. لمعرفة موعدها This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رياح على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها.
وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وهطلت الليلة الماضية، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.
وشملت محافظات الداير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والعارضة، وهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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