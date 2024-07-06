شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية على بدر الجنوب ورياح شديدة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. لمعرفة موعدها This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
طقس الشرقية.. تنبيه من أتربة مثارة وعوالق ترابية على عدة أجزاء#اليوم | #الأرصاد | #حالة_الطقس | #الحالة_الجوية | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) July 6, 2024
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رياح على الباحةنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها.
وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وهطلت الليلة الماضية، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.
وشملت محافظات الداير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والعارضة، وهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.