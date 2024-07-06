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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة وفد عضوات الشورى باجتماعات مجموعة العشرين للبرلمانيات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك وفد مجلس الشورى، ممثلاً في أعضاء المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، في أعمال اجتماعات مجموعة العشرين للبرلمانيات (P20) الأول والمنعقد في مدينة ماسايو بجمهورية البرازيل الاتحادية.
واستعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي في كلمة خلال الاجتماع الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل دعم ورؤية القيادة الحكيمة.
وأكدت أنه ومن خلال الجهود الكبيرة في المملكة أصبحت المرأة شريكة في التنمية الوطنية في العديد من القطاعات التجارية، والهندسية، والرياضية، والعدلية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات.
وناقش عددًا من الموضوعات شملت دور المرأة في العدالة المناخية والاستدامة البيئية؛ والمبادرات الرامية إلى زيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
واستعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي في كلمة خلال الاجتماع الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل دعم ورؤية القيادة الحكيمة.
رؤية المملكة 2030وقالت في كلمتها: "إن رحلة التحول التي تمر بها المملكة العربية السعودية مع رؤية المملكة 2030 أسهمت بشكل فاعل في إيجاد فرص عمل متنوعة للجميع لتضمن النمو الاقتصادي الشامل وإتاحة الفرص المتكافئة التي من شأنها الإسهام في ازدهار دولتنا والاستفادة منه، مشيرةً إلى أن تمكين وتعزيز الأدوار الاقتصادية للمرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات متتالية شكلت معها نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل حالياً ( 35.3%).
وأكدت أنه ومن خلال الجهود الكبيرة في المملكة أصبحت المرأة شريكة في التنمية الوطنية في العديد من القطاعات التجارية، والهندسية، والرياضية، والعدلية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات.
برلمانيات مجموعة العشرينيشار إلى أن الاجتماع الذي عقد أعماله على مدى يومين في إطار رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية لمجموعة العشرين لعام 2024م، شهد مشاركة برلمانيات من المجالس التشريعية الأعضاء في مجموعة العشرين وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي.
وناقش عددًا من الموضوعات شملت دور المرأة في العدالة المناخية والاستدامة البيئية؛ والمبادرات الرامية إلى زيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة.