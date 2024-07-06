شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة (5) مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر.

وجرى نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. حرس الحدود وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.