جهود مستمرة لإخماد حريق عقبة الباحة وعودة الحركة المرورية

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تستمر جهود الدفاع المدني وبعض فرق الإنقاذ في إخماد حريق نشب في منطقة جبال عقبة في الباحة، وهي مناطق جبلية وعرة يصعب الوصول لها بالمنطقة والتي تطل على طريق الملك فهد.
وطالت النيران مساحة شاسعة من النباتات والأشجار المتواجدة بالمكان الذي شهد اندلاع الحريق بسبب سرعة انتشار الرياح سريعا.
وسبق أن أعلنت إمارة منطقة الباحة عن إغلاق مؤقت لطريق العقبة إلا أن الحركة المرورية عادت قبل قليل.
و سارعت فرقُ القوات المدني للذهاب إلى الموقع لمتابعةَ وإطفاء الحريق والسيطرة عليه.
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