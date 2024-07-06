شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 283 كيلوجرامًا من المخدرات.. وضبط 14 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات في قطاع الدائر على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد زائر من الجنسية السورية ومواطن لترويجهم (21,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما قبضت على (7) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهم (3.3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(12,432) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. النيابة العامة وفي نفس السياق، ألقت المديرية القبض على وافد نازح ومواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (75,600) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.