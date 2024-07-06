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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة استقصائية تكشف رضا الحجاج عن الخدمات في الحرمين بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, أن الرئاسة وفق توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على تحقيق التميز والجودة في خِدماتها الدينية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق الحوكمة وقياس الأثر، وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.
وقال: إن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نجحت في تقديم أفضل الخِدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وقال: إن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نجحت في تقديم أفضل الخِدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.