شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة استقصائية تكشف رضا الحجاج عن الخدمات في الحرمين بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

رضا الحجاج

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, أن الرئاسة وفق توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على تحقيق التميز والجودة في خِدماتها الدينية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق الحوكمة وقياس الأثر، وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.وقال: إن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نجحت في تقديم أفضل الخِدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.أضاف: خلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها الرئاسة ووزعتها على مختلف شرائح من ضيوف الرحمن حول قياس رضا الحجاج عن الخِدمات الدينية المقدمة لهم في الحرمين خلال موسم الحج؛ إلى أن رئاسة الشؤون الدينية نجحت بنسبة 90% تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خِدمات دينية معيارية محوكمة؛ بمهنية وعمل مؤسسي؛ يليق بجهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وإبراز دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن، في بيئة وسطية دينية مثرية، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات وتم جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية في الدراسة من أجل الوصول إلى صورة متكاملة عن واقع رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين خلال حج موسم 1445هـ.