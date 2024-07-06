شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: السعودية تعلن عن 3 قرارت تاريخية تخطف النوم من عيون المقيمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعلم عن رسوم الغرفة التجارية في السعودية وكيف يتم سدادها؟

حرصت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة على إعادة تنظيم العمالة الوافدة ووضع عددا من القوانين والقرارات التي تنظم شؤون المقيمين وتحفظ حقوقهم وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أبرز 3 قرارات أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، وفتحت الآمال للمغتربين والمقيمين.

السعودية تعلن عن 3 قرارت تاريخية تخطف النوم من عيون المقيمين

أوضحت وزارة الموارد البشرية عن القرارات المميزة التي وضعتها للعاملين داخل المملكة والتي جائت كما يلي: