شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: السعودية تعلن عن 3 قرارت تاريخية تخطف النوم من عيون المقيمين والان مع التفاصيل الكاملة
حرصت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة على إعادة تنظيم العمالة الوافدة ووضع عددا من القوانين والقرارات التي تنظم شؤون المقيمين وتحفظ حقوقهم وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أبرز 3 قرارات أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، وفتحت الآمال للمغتربين والمقيمين.
السعودية تعلن عن 3 قرارت تاريخية تخطف النوم من عيون المقيمين
أوضحت وزارة الموارد البشرية عن القرارات المميزة التي وضعتها للعاملين داخل المملكة والتي جائت كما يلي:
- تتحمل المملكة جميع التكاليف التي يكون فيها استحقاق على العمال الأجانب وذلك ضمن شروط محددة والتي من أهمها ان يكون هذا العمل ساري حتى اكتوبر من عام 2022.
- تتحمل المملكة التكاليف التي تكون للمؤسسات الصناعية والتي ترخص لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك حتى عام 2024.
- القرار الثالث، فقد نص على منع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات التي تخص أماكن إقامة العمال الأجانب ولن يتم السماح لأصحاب العمل الاحتفاظ بهذه الوثائق التأمينية الخاصة بالموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: السعودية تعلن عن 3 قرارت تاريخية تخطف النوم من عيون المقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.