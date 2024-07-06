شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية لرصد المخالفات الإنشائية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الخبراء، 702 جولة رقابية ميدانية لعدد من المنشآت التجارية والمهنية والمباني تحت الإنشاء، خلال يونيو 2024، انطلاقاً من حرص البلدية في رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات واللوائح.

وشملت الجولات الرقابية 92 جولة رقابية إنشائية لرصد المخالفات الإنشائية، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية.

إضافة إلى 212 جولة رقابية صحية، وتنفيذ صيانة 73 من الحفريات ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، والتي بلغ عددها 251 جولة رقابية، إلى جانب تنفيذها 74 جولة رقابية لرصد التشوهات البصرية.

وأكدت البلدية حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.