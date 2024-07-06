القيادة تهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الملك سلمان في برقية التهنة: بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .

من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان الدكتور مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإيرانية الإسلامية.

وقال ولي العهد في برقية التهنئة: يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبدلكم وشعبكم الشقيق، مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة.