شكرا لقرائتكم خبر مكافحة الآفات في 13 حديقة برفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 16 جولة ميدانية، لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة، وتمت معالجة وإغلاق 5 بلاغات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمحافظة خلال شهر يونيو من العام الجاري 2024م.

وأوضحت بلدية رفحاء، أن المساحة المخدومة بالأعمال بلغت 1,278 كلم2، عالجت خلالها 504 حاويات، و263 م من المستنقعات، و12,011 من النفايات، وذلك وفقا للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء ونطاق المحافظة، بالإضافة لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة خلال موسم الصيف لـ 13 حديقة عامة.

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت المكافحة والتعقيم والتطهير للشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات، والحدائق وداخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال أجهزة الرش المتنوعة ومانعات التحول، والمبيدات ذات الفاعلية.