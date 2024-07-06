مبادرة لتهيئة وتنمية مواقع الغطاء النباتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تهيئة وتنمية كل مواقع الغطاء النباتي، اختتمت مبادرة «المشي في أحضان الطبيعة»، والتي نفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على مدى يومين، في متنزه وادي لجب الوطني وجبال القهر في محافظة الريث بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024.

تهدف المبادرة التي نفذت بمشاركة عدد من القائمين على المركز، إلى تمكين 100 مشارك من هواة المشي وتسلق الجبال، من السير عبر ممرات مخصصة بوادي لجب، والوقوف على عدد من المعالم التاريخية والطبيعية والنقوش الأثرية في جبال القهر التي تعود إلى آلاف السنين، والقيام بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار «تراها أجمل»، خلال باركودات يحملها المشاركون.

ووفر المركز خلال المبادرة كثيرا من المجالات التطوعية، شملت: أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم مواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة، مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.

أهداف المبادرة