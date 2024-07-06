مبادرة لتهيئة وتنمية مواقع الغطاء النباتي

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تهدف المبادرة التي نفذت بمشاركة عدد من القائمين على المركز، إلى تمكين 100 مشارك من هواة المشي وتسلق الجبال، من السير عبر ممرات مخصصة بوادي لجب، والوقوف على عدد من المعالم التاريخية والطبيعية والنقوش الأثرية في جبال القهر التي تعود إلى آلاف السنين، والقيام بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار «تراها أجمل»، خلال باركودات يحملها المشاركون.
ووفر المركز خلال المبادرة كثيرا من المجالات التطوعية، شملت: أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم مواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة، مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.
أهداف المبادرة
- تهيئة وتنمية كل مواقع الغطاء النباتي.
- جاهزيتها لاحتضان المبادرات والفعاليات.
- تعزيز الأنشطة ودعم السياحة البيئية.
- تنظيم الجولات، والأنشطة الرياضية والعائلية.
- إقامة الفعاليات والمهرجانات.
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