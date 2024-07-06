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مبادرة لتهيئة وتنمية مواقع الغطاء النباتي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تهيئة وتنمية كل مواقع الغطاء النباتي، اختتمت مبادرة «المشي في أحضان الطبيعة»، والتي نفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على مدى يومين، في متنزه وادي لجب الوطني وجبال القهر في محافظة الريث بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024.

تهدف المبادرة التي نفذت بمشاركة عدد من القائمين على المركز، إلى تمكين 100 مشارك من هواة المشي وتسلق الجبال، من السير عبر ممرات مخصصة بوادي لجب، والوقوف على عدد من المعالم التاريخية والطبيعية والنقوش الأثرية في جبال القهر التي تعود إلى آلاف السنين، والقيام بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار «تراها أجمل»، خلال باركودات يحملها المشاركون.

ووفر المركز خلال المبادرة كثيرا من المجالات التطوعية، شملت: أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم مواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة، مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.

أهداف المبادرة

  • تهيئة وتنمية كل مواقع الغطاء النباتي.
  • جاهزيتها لاحتضان المبادرات والفعاليات.
  • تعزيز الأنشطة ودعم السياحة البيئية.
  • تنظيم الجولات، والأنشطة والعائلية.
  • إقامة الفعاليات والمهرجانات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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