شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 1300 رخصة و2400 شهادة صحية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عدد الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة بلدي خلال يونيو 2024.

وبينت أن الرخص المنجزة بلغت 247 رخصة بناء جديدة، و2442 شهادة صحية، و1118 رخصة مهنية، و332 قرارا مساحيا، و3 رخص لترميم المباني، و68 تصريح لمزاولة الأنشطة التجارية لـ94 ساعة.

ودعت الأمانة إلى الاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة بلدي، في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة.

وكانت الأمانة نفذت أخيرا مبادرة تطوعية تحت عنوان «هنا غُرست»، وذلك لزراعة ما يزيد على 300 شجرة في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، بمشاركة ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى اختيار زراعة مجموعة من شتلات نبات «البفتة»، نظرا لدورها البيئي المهم، وملاءمتها الظروف البيئية والمناخية للمنطقة، وتحملها الحرارة، إضافة إلى ما تسهم فيه تلك الأشجار من خلق منظر جمالي، كونها تعد أشجارا تستخدم لتغطية المساحات بين الأشجار.