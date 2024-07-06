شكرا لقرائتكم خبر استئناف مشروع الزواج الجماعي الـ16 في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة بأهمية استئناف مشروع الزواج الجماعي، وإطلاق النسخة الـ»16، واستقبال طلبات الراغبين من المستفيدين.

وأوضح رئيس اللجنة موسى خمج أن التوجيه تضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي لهذا العام، والذي يأتي بدعم من أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، بالتعاون مع جمعية الريان الخيرية، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، بدعم من أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل، إذ بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة 35 ألف شاب وفتاة.

وبين أن التوجيه أكد أن تكون أولوية القبول في مشروع الزواج الجماعي للفئات المستهدفة من الأيتام وأبناء نزلاء السجون، وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وغيرهم من شباب المنطقة، وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المختصة في مجال الحياة الزوجية للمستفيدين من المشروع، مثمنا دعم سموه وسمو نائبه للعمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة، بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة.