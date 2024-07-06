نقلة نوعية لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية

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واستعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي في كلمة خلال الاجتماع الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل دعم ورؤية القيادة الحكيمة.
وقالت في كلمتها «إن رحلة التحول التي تمر بها المملكة مع رؤية 2030 أسهمت بشكل فاعل في إيجاد فرص عمل متنوعة للجميع لتضمن النمو الاقتصادي الشامل وإتاحة الفرص المتكافئة التي من شأنها الإسهام في ازدهار دولتنا والاستفادة منه»، مشيرة إلى أن تمكين وتعزيز الأدوار الاقتصادية للمرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات متتالية شكلت معها نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل حاليا (35.3%).
وأكدت أنه ومن خلال الجهود الكبيرة في المملكة أصبحت المرأة شريكة في التنمية الوطنية في العديد من القطاعات التجارية، والهندسية، والرياضية، والعدلية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات.
محتوى كلمة المملكة:
- دعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية.
- فرص عمل متنوعة للجميع في ظل الاقتصاد الشامل.
- تمكين وتعزيز الأدوار الاقتصادية للمرأة.
- مشاركة المرأة في سوق العمل حاليا 35.3%.
- المرأة شريكة في التنمية في العديد من القطاعات.
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