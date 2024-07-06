نقلة نوعية لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإبراز النقلة النوعية لدعم وتمكين المرأة السعودية، شارك وفد مجلس الشورى ممثلا في أعضاء المجلس الدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة عالية الدهلوي، في أعمال اجتماعات مجموعة العشرين للبرلمانيات (P20) الأول والمنعقد في مدينة ماسايو بجمهورية البرازيل الاتحادية.

واستعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي في كلمة خلال الاجتماع الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل دعم ورؤية القيادة الحكيمة.

وقالت في كلمتها «إن رحلة التحول التي تمر بها المملكة مع رؤية 2030 أسهمت بشكل فاعل في إيجاد فرص عمل متنوعة للجميع لتضمن النمو الاقتصادي الشامل وإتاحة الفرص المتكافئة التي من شأنها الإسهام في ازدهار دولتنا والاستفادة منه»، مشيرة إلى أن تمكين وتعزيز الأدوار الاقتصادية للمرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات متتالية شكلت معها نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل حاليا (35.3%).

وأكدت أنه ومن خلال الجهود الكبيرة في المملكة أصبحت المرأة شريكة في التنمية الوطنية في العديد من القطاعات التجارية، والهندسية، والرياضية، والعدلية، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من المجالات.

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