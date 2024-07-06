شكرا لقرائتكم خبر 159 فنيا سعوديا يغيرون كسوة الكعبة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الكعبة المشرفة، اليوم، تغييرا لكسوتها على يد 159 فنيا وصانعا سعوديا، جريا على العادة السنوية كل عام هجري، إذ سيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب.

وتبدأ مرحلة صناعة كسوة الكعبة المشرفة بـ»التحلية»، عن طريق تهيئة الماء المحلى وفق مواصفات ومعاير معينة، لعملية غسل وصباغة الحرير، تليها مرحلة «المصبغة»، إذ تتمثل في إزالة الطبقة الشمعية الحافظة للحرير وصباغة الحرير باللون الأسود للكسوة الخارجية، وصباغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية، وتجفيف الحرير بعد عملية الصباغة في مجففات مخصصة.

فيما تأتي مرحلة المختبر كمرحلة ثالثة خلال أخذ عينة عشوائية قبل وبعد الصباغة لإجراء الاختبارات، للتأكد من مطابقة الحرير وأسلاك الفضة، وأسلاك الفضة المطلية بماء الذهب للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومقاومة العوامل المناخية، وأخيرا قوة الشد.

باقي المراحل