159 فنيا سعوديا يغيرون كسوة الكعبة اليوم

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وتبدأ مرحلة صناعة كسوة الكعبة المشرفة بـ»التحلية»، عن طريق تهيئة الماء المحلى وفق مواصفات ومعاير معينة، لعملية غسل وصباغة الحرير، تليها مرحلة «المصبغة»، إذ تتمثل في إزالة الطبقة الشمعية الحافظة للحرير وصباغة الحرير باللون الأسود للكسوة الخارجية، وصباغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية، وتجفيف الحرير بعد عملية الصباغة في مجففات مخصصة.
فيما تأتي مرحلة المختبر كمرحلة ثالثة خلال أخذ عينة عشوائية قبل وبعد الصباغة لإجراء الاختبارات، للتأكد من مطابقة الحرير وأسلاك الفضة، وأسلاك الفضة المطلية بماء الذهب للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومقاومة العوامل المناخية، وأخيرا قوة الشد.
باقي المراحل
- عمل النسيج الآلي، خلال تحويل خيوط الحرير من شلل إلى مكرات سداية.
- مرحلة «الطباعة»، وفيها يتم تثبيت قطع قماش الحرير السادة على المنسج وطباعة الآيات القرآنية.
- تجهيز خيوط القطن المستخدمة في حشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية.
- مراقبة الجودة، وتعنى بتحديد معايير الجودة المطلوبة في المجمع، لجميع المدخلات والمخرجات.
- تجميع الكسوة، خلال تجميع قطع كسوة الكعبة المشرفة، وتوصيلها بعضها ببعض.
- تلبيس الكعبة، إذ يتم تغيير الكسوة القديمة بأخرى جديدة كل عام في غرة محرم.
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