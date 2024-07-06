شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا المملكة.. تواصل جهود مركز الملك سلمان الإغاثية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام