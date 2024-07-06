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شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا المملكة.. تواصل جهود مركز الملك سلمان الإغاثية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع 150.000 ربطة خبز خلال الأسبوع الماضي للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 125.000 فرد.
وتضمن البرنامج الرياضي على مدى خمسة أيام تنظيم 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، و فئة 15 عامًا، وفئة فوق 50 عامًا، وعقد دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 من أبناء مخيم الزعتري، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركين في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري.
وقدم الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة على التنسيق المتواصل بهدف إنجاح الفعاليات بما يضمن تحقيق أهدافها.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اختتم في وقت سابق دورة المدربين C بمشاركة 47 مدربًا، كما أقيمت دورة D للمدربات بمشاركة 27 مدربة.
واشتملت البرامج على التمديدات الكهربائية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز وتطبيقات الحاسب الآلي؛ بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية والتي تؤهلهم لسوق العمل، أو إعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم تنفيذ برنامج الصيانة التطوعية والتطبيق العملي للدورات التقنية في أعمال الكهرباء، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، وصيانة الكراسي المتحركة للمعاقين.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن البرامج المنفذة في مخيم الزعتري تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تفعيل إشراك الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة في برامج المركز الإنسانية والتمكين الاقتصادي للمستفيدين وتنمية العمل الخيري.
واستفاد منها 23,700 فرد بواقع 3,950 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن.
حضر التسليم وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية مانيش جوبين، ووزير الثقافة آفيناش تيلوك ، ووزيرة التضامن الاجتماعي فضيلة دورياو.
تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
ووزع المشروع 150.000 ربطة خبز خلال الأسبوع الماضي للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 125.000 فرد.
مخيم الزعترينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الرياضي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وتضمن البرنامج الرياضي على مدى خمسة أيام تنظيم 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، و فئة 15 عامًا، وفئة فوق 50 عامًا، وعقد دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 من أبناء مخيم الزعتري، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركين في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري.
المسؤولية الاجتماعيةوأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب التزام الاتحاد بالأعمال الاجتماعية داخليًا وخارجيًا، والمضي قدمًا في تفعيل الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة بما يساهم في مواصلة العمل على ديمومة نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها جميع الأطراف.
وقدم الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة على التنسيق المتواصل بهدف إنجاح الفعاليات بما يضمن تحقيق أهدافها.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اختتم في وقت سابق دورة المدربين C بمشاركة 47 مدربًا، كما أقيمت دورة D للمدربات بمشاركة 27 مدربة.
برامج تدريبية تطوعيةكما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثمانية برامج تدريبية تطوعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، استفاد منها 230 فردًا ، ضمن المشروع التطوعي السادس والعشرين المنفذ بالمخيم.
واشتملت البرامج على التمديدات الكهربائية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز وتطبيقات الحاسب الآلي؛ بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية والتي تؤهلهم لسوق العمل، أو إعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم تنفيذ برنامج الصيانة التطوعية والتطبيق العملي للدورات التقنية في أعمال الكهرباء، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، وصيانة الكراسي المتحركة للمعاقين.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن البرامج المنفذة في مخيم الزعتري تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تفعيل إشراك الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة في برامج المركز الإنسانية والتمكين الاقتصادي للمستفيدين وتنمية العمل الخيري.
3,950 سلة غذائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,950 سلة غذائية في مديريات عتق وحبان و جردان بمحافظة شبوة.
واستفاد منها 23,700 فرد بواقع 3,950 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن.
25 طنًا من التمورسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة العربية السعودية المتضمنة 25 طنًا من التمور لجمهورية موريشيوس. وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط لنائب رئيس الوزراء في موريشيوس محمد أنور هوسنو، وذلك في مدينة موكا.
حضر التسليم وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية مانيش جوبين، ووزير الثقافة آفيناش تيلوك ، ووزيرة التضامن الاجتماعي فضيلة دورياو.
تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.