برنامج تدريبي للتحقق الوبائي

واستهدف البرنامج الممارسين البيطريين في فروع المركز بالمناطق، حيث استعرض المفاهيم الأساسية للوبائيات، واستخدامها في التحقق الوبائي، ومفاهيم التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية. كما اشتمل على تطبيق المهارات الأساسية للتحقق الوبائي لبؤر الأمراض وتعريفها، وكذلك تحديد المسببات المرضية ومصادر العدوى
ويحرص «وقاء» على تنمية مهارات وقدرات منسوبيه بشكل مستمر من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، سعيًا إلى تعزيز الصحة النباتية والحيوانية بالمملكة.
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