السعودية في 1445.. نتائج إيجابية ومستهدفات تحققت قبل أوانها

سطرت السعودية في عام 1445هـ إنجازات وأرقاماً غير مسبوقة وبمستهدفات رؤية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية.

وفيما يلي أبرز أحداث المملكة ومنجزاتها للعام الهجري 1445هـ:

- انعقاد اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة.

- الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

- هيئة العقار تعلن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.

-المنتخب السعودي للرياضيات يحقق 8 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "سواني" لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محلياً.

-الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ الذي يهدف إلى تنظيم استخدام شارة الهلال الأحمر في أوقات السلم والنزاع المسلح ومنع إساءة استخدامها.

- أرامكو السعودية تكمل صفقة استحواذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليارات دولار.

- صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تأسيس شركة "تراث المدينة" لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية.

- إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا بتهمة غسل الأموال، وسجنهم لمدة تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.

- قرار بتعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.

- الموافقة على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة الرياض.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يُصدر أمراً سامياً بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود.

-المملكة تتلقى الشكر من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر".

- افتتاح 20 حديقة في مدينة الرياض موزعة على نطاق 18 حيًا سكنيًا؛ بمساحة إجمالية بلغت 181.225 متراً مربعاً.

-المنتخب السعودي للكيمياء يصل إلى أرض دوت الخليج، بعد تمثيله المملكة محققاً 4 جوائز عالمية في منافسات مسابقة "أولمبياد الكيمياء الدولي" التي أقيمت في سويسرا.

-البنك المركزي السعودي يرفعُ معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة.

-صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان.

-وزارة الخارجية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتسلمها مذكرة احتجاج ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.

- اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

-انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

- الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

- تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

- السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

- وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

- انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركات عالمية من 14 دولة بتنظيم من نادي الصقور السعودي بمقره شمال مدينة الرياض.

- صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية.

-شركة المياه الوطنية توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية بمنفوحة بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار ريال لمدة 15 عامًا.

-المملكة تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًّا لمواطني 8 دول إضافية هي: (ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان)؛ ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.

-وقعت عددٌ من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وشركات دفاع تركية، في الرياض، اتفاقية ومذكرتي تفاهم؛ لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

-صندوق الاستثمارات العامة، يعلن عن إطلاق شركة "كياني"، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.

-رابطة "دوري المحترفين" تُدشن انطلاق الدوري السعودي للموسم 2023-2024م في حفل أقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

- أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

- أمر ملكي بتعيين الدكتور توفيق الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

-مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية يدعمان المتأثرين بالأزمة الإنسانية في السودان بمبلغ 9.16 ملايين دولار.

- إقامة المؤتمر الإسلامي تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.

- ضبط أكثر من (1.3) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع في منطقة الرياض.

- تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.

-"طيران الرياض" يوقع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني.

- تعيين نايف بن بندر السديري، يسلم سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

- انطلاق فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم" في مكة المكرمة، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا ورؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم.

- مركز إدارة الدين يكمل ترتيب رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية بقيمةٍ تجاوزت 35 مليار ريال.

- الموافقة على إنشاء هيئة التأمين.

-انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين، وتوقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال.

- اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية.

-جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة، وعربيًا، وعالميًّا، ضمن فئة (101-150) وذلك في قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م.

- بدء المرحلة الثالثة- من خدمة "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

-انضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)؛ لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية.

- الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن نظام رعاية المعوقين.

- إصدار أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية.

-الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي روربرتو مانشيني.

- نيوم تعلن عن منظومتها العالمية للتعليم والأبحاث والابتكار التي تشمل جامعة نيوم، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، وأكاديمية المواهب، والتعليم العام من الطفولة المبكرة حتى الصف الثاني عشر.

- الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.

- اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.

- صندوق الاستثمارات العامة، وسابك، والراجحي للاستثمار يعلنون عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة.

- الإعلان عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض.

- المملكة توقّع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.

-وزارة الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، ليشمل شهر أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023م.

-إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بقيمة 491.19 مليون ريال سعودي.

- هيئة الأوقاف تكسب قضايا وقفية بقيمة مليار ريال.

-مجموعة "روشن" العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند.

- السعودية والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات.

- تدشين معرض "سيتي سكيب" العالمي تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، وإطلاق مشاريع تجاوزت 65 مليار.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يُعلن مع عددٍ من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

- مجموعة "روشن" تعلن عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تحقيقاً لأهداف المجموعة المتجددة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

- تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.

- السفير السعودي عبدالله بن سعود العنزي، يقدم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي يعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُعلن عن تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة "الكدوة" بقيمة 11 مليار ريال.

- الموافقة على تنظيم "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام".

- "قمة العُلا العالمية للآثار" تنطلق بحضور أكثر من 300 مشارك.

- توجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

-هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية.

-المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021.

- وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- صدور بيان عن السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر، والأردن، حول جهود تنشيط عملية السلام.

- الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

- وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يلتقي وفد صنعاء الذي زار الرياض.

- ترحيب سعودي بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن؛ التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء.

- قناة FOX News الأمريكية تبث مُقابلة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

- "مدن" توقع عقد إنشاء مصنع إنتاج اللقاحات باستثمارات 500 مليون ريال.

- المملكة تفوز برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي" للفترة (2027 - 2030).

- شوارع وميادين المملكة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.

- المملكة توقع اتفاقية مشتركة مع منظمة "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم.

- إطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة".

- إطلاق قناة "السعودية الآن"، المتخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات الوطنية.

- السعودية والصين تعلنان توقيع اتفاقية، تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحية رئيسة للسائح الصيني، وتسمح بموجبها للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.

- مجموعة "لوسِد جروب" تدشن منشأة "AMP-2" لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ؛ في إنجازٍ تاريخي للمملكة؛ والتي تعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة "لوسِد" سنوياً.

- انطلاق معرض (الرياض الدولي للكتاب 2023) في رحاب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

- استضافة المملكة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".

- العدَّاء السعودي يوسف مسرحي يحقق أول ميدالية سعودية في سباق 400م في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين.

-الخطوط السعودية تُطلق هويتها الجديدة.

-المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م بنفقات تقدر بـ 1,251 مليار ريال وإيرادات بـ 1,172 مليار ريال.

- إيقاف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ (23) مليون ريال.

- المملكة تحقق المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال العام 2023.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير منطقة جدة التاريخية وتحويلها لوجهة ثقافية وتراثية عالمية.

- وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023.

- السعودية تعلن عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

- نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

- الخارجية السعودية تؤكد متابعة المملكة تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

- صدور توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.

- توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

-صدور أمر سامٍ بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر.

- صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يعلنان عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "الشركة"، حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية والبالغة 25%.

- الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

- صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" لتمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل بالمملكة.

-فوز مرشح المملكة الدكتورة حنان بنت حسن بلخي بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

- إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

- تدشين 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

- السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

- نيوم تعلن عن تطوير "ليجا"، الوجهة السياحية الجديدة، التي ستضم ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال.

- إطلاق شركة "اردارا" بهدف تطوير مشروع وادي أبها بمنطقة عسير.

-إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.

- تغريم شركتين 4.2 ملايين ريال لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

- بدء المرحلة الرابعة من خدمة (حافلات الرياض).

- صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية بقيمة 3.5 مليارات دولار.

- السياحة العالمية تعلن اختيار المملكة لاستضافة الدورة 26 للمنظمة عام 2025.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو يعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات.

- تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة المدينة المنورة.

- توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة باستثمارات تناهز مليار ريال وتوفر 15 ألف وظيفة في القطاع اللوجستي.

- انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يرأس قمة الرياض بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان في الرياض.

- اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة دول الخليج ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك.

- إعادة انتخاب المملكة رئيساً لمجلس منظمة السياحة العالمية للعام 2024.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع رئيس كوريا يون سوك يول ويشهدان مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

- صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور (هيونداي) يعلنان عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

- إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ابتداءً من صيف العام 2024.

- البحر الأحمر الدولية والمملكة القابضة توقعان مشروعاً مشتركاً بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتطوير وامتلاك منتجع "فور سيزونز البحر الأحمر" في جزيرة شورى.

-صندوق الاستثمارات العامة، وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي)، يعلنان توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات ما يقارب 2 مليار ريال.

-تدشين مرحلة جديدة لتطبيق (توكلنا خدمات) بهوية ومميزات رقمية جديدة تخدم الأفراد والجهات.

- منظمة الصحة العالمية تعلن وصول المملكة العربية السعودية إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة.

- وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

- وصول التوأم السيامي النيجيري (حسنة وحسينة) إلى الرياض.

- تدشين مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل الصناعي والتجاري.

- لاعب المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.

- إطلاق حملة شعبية عبر منصة (ساهم) لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

- المملكة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًّا في شهر ديسمبر 2023.

- إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال (مستثمر زائر) إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.

- توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الدول الأفريقية وهي: إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا.

-وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يترأس بالرياض، أعمال اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

-السوق المالية تلزم 9 مستثمرين بدفع أكثر من 4 ملايين ريال, وإدانة 7 منهم بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

-صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الأفريقية.

- انعقاد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)، بشكلٍ استثنائي في الرياض، استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

- انضمام المملكة عضوًا في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

- انطلاق "منتدى مسك العالمي" بمشاركة أكثر من 50 جهة ومنظمة عالمية.

- ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم في الرياض.

- تدشين 35 مشروعاً تعليمياً جديداً في المدينة المنورة.

- اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

- النيابة : إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً استولوا على (16) مليون ريال من خلال روابط إلكترونية احتيالية.

- تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو إلى نهاية الربع الأول من عام 2024.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يرأسان في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع الدورة (السابعة) لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

- المملكة تُضيف مجموعة حوافز ضريبية لمدة 30 سنة إلى الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

-المملكة الأولى عالميًا بنيل الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب .

-صدور إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

-المملكة تنضمّ لـ"ميثاق الرصد الفضائي للمناخ" لمواجهة تداعيات تغير المناخ لترسيخ الاستدامة وخدمة البشرية.

- خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

- إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.

- "نيوم" تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان".

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "دان" المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية بالشراكة مع المجتمعات المحلية.

- تعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

- تعيين سمو الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

-انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية "FIFA السعودية" 2023 في جدة.

- تعيين الأمير سلمان بن سلطان أميرا للمدينة المنورة.

- التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية" يصل إلى الرياض؛ لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

- اكتمال الشبكة الرئيسية لـ "حافلات الرياض".

-المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

- الميزان التجاري في المملكة يحقق فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م.

- الهيئة العامة للنقل ترعى الاتفاقية الأولى من نوعها للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة.

- وزارة الثقافة تحتفي بختام "عام الشعر العربي 2023".

- تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م.

- إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو).

-انطلاق "رالي داكار السعودية" 2024 من مدينة العُلا.

- إتمام الطرح الأول خلال عام 2024م من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

-"مطارات القابضة" تطلق خدمة "مسافر بلا حقيبة" عبر مطارات المملكة للرحلات الداخلية والدولية.

- الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد.

-"نيوم" تعلن عن وجهة "أكويلم" المستقبلية الفاخرة المصممة بين الجبال.

- جائزة الملك فيصل تُعلن أسماء الفائزين للعام 2024.

- إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد، تحت اسم (صح).

- إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للإلكترونيات والصناعات المتقدمة.

- افتتاح معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، وحفل لتدشين آخر طائرة «هوك تي 165» تم تجميعها وتصنيع بعض أجزائها في المملكة.

- "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- عقد لشراء 10 قطارات ركاب حديثة لمضاعفة الطاقة التشغيلية لقطار الشرق إلى 3.8 ملايين مسافر سنويًا.

- وسط جدة توقع 4 عقود إنشائية بقيمة 12 مليار ريال لـ3 معالم معمارية رئيسة.

- إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات.

- الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

- الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية.

- الميزان التجاري السعودي يحقق فائضاً قرابة الـ 28 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023.

- المملكة تتصدر قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين للعام 2023م مقارنة بعام 2019م للدول الكبرى سياحيًا.

-المملكة تحتفي بذكرى يوم التأسيس.

- مصدر مسؤول ينفي المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي.

- اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة.

- صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة إستراتيجية مع رابطة محترفي التنس.

- نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري " حسنة وحسينة " بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصفًا.

- صدور حكم بالسجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب، ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال.

- تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو إلى نهاية شهر يونيو من عام 2024.

- إتمام نقل (8%) من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

- توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتباراً من مطلع أبريل.

- المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

- افتتاح أول محطة بحرية لأرامكو السعودية في المملكة لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود.

- وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر.

-مدن المملكة تحتفي بيوم العلم.

- تدشين حملة جود المدينة لتوفير 447 وحدة سكنية بمنطقة المدينة المنورة.

- إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان).

- تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

- "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- الملك يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

- مشروع يوثّق المواقع السعودية التي عاش فيها أشهر شعراء العرب عبر التاريخ.

- تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل الهيئة.

- تحديد يوم 27 مارس من كل عام يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء.

- تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م بنسبة (50%).

-هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق إذاعة "خزامى".

- حصول مدينة مكة المكرمة على المركز 52 عالميًّا في قائمة المدن الذكية حول العالم.

- تصنيف المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024.

- مطارات الرياض تعلن تدشين مسار جوي جديد بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين الجوية لربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين.

- الموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

-رصد حالات تسمم في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.

- مطار الملك خالد الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط شرق الصين الجوية القادمة من شنغهاي.

- إطلاق متنزه "أكواريبيا"، أول منتزه ترفيهي مائي من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة.

- تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه)، واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.

- وزارة السياحة تعلن عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني: (كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا).

- تعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

•إعفاء عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

•تكليف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

•تعيين عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

•تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

•إعفاء الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

•تعيين الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

•تعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

•تعيين سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

•تعيين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

•تعيين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

•تعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

•تعيين الدكتور عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

•تعيين المهندس أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

-تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، المستشار بالديوان الملكي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

-طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة، في أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار"آيسف 2024" و "آيتكس2024".

- صدور بيان من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول حادث التسمم في أحد مطاعم الرياض، وصدور التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته.

- إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وإلزامهم بدفع 4.8 ملايين ريال.

- المملكة العربية السعودية توقع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا المستقلة، وذلك بمقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

- "موديز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

-صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد العاصمة النموذجي إلى مؤسسة غير هادفة للربح، والموافقة على إنشاء "مؤسسة الرياض الخضراء".

- صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية العالمية، وذلك بحسب تقرير لـ "براند فاينانس".

-شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان.

- شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تعلن، عن بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية، البالغة 1.545 مليار سهم.

- إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض.

- وزارة الحج والعمرة تطلق Nusuk Wallet أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

- صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني، بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 3.1 مليارات ريال سعودي تقريباً).

- مطار الملك خالد الدولي يدشن وجهته الجديدة إلى العاصمة البولندية وارسو.

- أرامكو السعودية تعلن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهمها العادية.

- "الرياض الخضراء" تعلن عن بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في مدينة الرياض.

- تدشين تطبيق جود الإسكان لتسهيل رحلة المساهمات المجتمعية.

- خادم الحرمين يصدر أمره باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة.

- المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2024 في دولة ماليزيا.

-الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تُنفِّذ مشروع "كدانة الوادي" لإنشاء 10 أبراج سكنية في مشعر منى.

- أرامكو السعودية تعلن إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية.

- وزير الصحة يشهد إطلاق خدمة الإسعاف الجوي للهلال الأحمر السعودي خدمةً لضيوف الرحمن.

-جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024.

- إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم.

- الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة: تركيب أرضيات مرنة بالمشاعر المقدسة لتقديم تجربة مريحة وآمنة للحجاج.

‏- تسلَّمت المملكة العربية السعودية رسمياً، علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025، الذي يُعَدُّ أحد أكبر الفعاليات العلمية في آسيا.

- مطار الملك خالد الدولي يحقق أرقاماً قياسية تشغيلية مع ذروة الحج.

-الهيئة العامة للإحصاء تعلن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا وحاجَّة.

-(621) مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عرفة عالميًا في رقم قياسي جديد.

- المملكة العربية السعودية تحقق المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

- المملكة العربية السعودية تحقق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

- مجلس الوزراء يوافق على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام القادمة.

- وزارة الطاقة تطلق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا.

- انطلاق فعاليات موسم الصيف بعسير تحت شعار "صيفُ في عسير .. تراها تهول".

- أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين العالمية الجديدة من مجموعة رينو و "جيلي" والمتخصصة في حلول نقل الحركة.

- افتتاح أكثر من خمس مناطق ترفيهية ضمن موسم جدة 2024م.

-مجلس إدارة شركة الصحة القابضة يعتمد الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية وتسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.

-هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" تُعلن عن صدور قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى نهاية العام 2024م

- بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية.

- المملكة تحقق نموًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2024م بنسبة 22.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2023م، حيث تجاوز إجمالي إنفاقهم مبلغ 45 مليار ريال.

- الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.