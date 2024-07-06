إنقاذ 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر، وتم نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين «911» في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و«994» ببقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.