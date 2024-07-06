60 يوما من الفعاليات بمهرجان حقل

ومن أبرز العروض التي حازت على إعجاب وتفاعل الجمهور عروض نفخ النار، والفقرات الإنشادية وألعاب الأطفال والمسرح المفتوح، ومستلزمات الأسرة، والبحيرة المائية، والألعاب الكهربائية.
وبين نائب المدير التنفيذي للمهرجان، أسامة جراد، أن المهرجان سيواصل فعالياته المتنوعة لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، وذلك بعد أن لاقى المهرجان إشادات متنوعة وحضور لافت من قبل الزوار.
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