60 يوما من الفعاليات بمهرجان حقل

يواصل مهرجان «صيف حقل 2024» بمحافظة حقل فعالياته وبرامجه التي تقدمها اللجنة المنظمة للزوار، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها بلدية حقل، وذلك بمتنزه الأمير فهد بن سلطان البحري.

ومن أبرز العروض التي حازت على إعجاب وتفاعل الجمهور عروض نفخ النار، والفقرات الإنشادية وألعاب الأطفال والمسرح المفتوح، ومستلزمات الأسرة، والبحيرة المائية، والألعاب الكهربائية.

وبين نائب المدير التنفيذي للمهرجان، أسامة جراد، أن المهرجان سيواصل فعالياته المتنوعة لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، وذلك بعد أن لاقى المهرجان إشادات متنوعة وحضور لافت من قبل الزوار.