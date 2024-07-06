حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار

وتوفر حدائق ومتنزهات المنطقة ومحافظاتها متنفسًا لعشاق المسطحات الخضراء والأشجار والزهور والهواء النقي من العائلات والشباب، كما تحتوي على مرافق خدمية مثل دورات المياه والجلسات، فضلاً عن ألعاب الأطفال.
كما تضم العديد من المتنزهات والحدائق مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب توفر عدد من الكافيهات والمطاعم وعربات الفود ترك.
وهيأت أمانة الجوف والبلديات التابعة لها 132 حديقة ومتنزها في المنطقة ومحافظاتها، تحتوي على أكثر من 2 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء.
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