حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار

تشهد حدائق ومتنزهات منطقة الجوف إقبالاً من الزوار والمتنزهين مع اعتدال الأجواء في المنطقة هذه الأيام، وتوافر الخدمات وألعاب الأطفال والجلسات، والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للشواء، بالإضافة إلى خدمات ذكية مثل الواي فاي وشحن الهواتف في حدائق سكاكا.

وتوفر حدائق ومتنزهات المنطقة ومحافظاتها متنفسًا لعشاق المسطحات الخضراء والأشجار والزهور والهواء النقي من العائلات والشباب، كما تحتوي على مرافق خدمية مثل دورات المياه والجلسات، فضلاً عن ألعاب الأطفال.

كما تضم العديد من المتنزهات والحدائق مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب توفر عدد من الكافيهات والمطاعم وعربات الفود ترك.

وهيأت أمانة الجوف والبلديات التابعة لها 132 حديقة ومتنزها في المنطقة ومحافظاتها، تحتوي على أكثر من 2 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء.