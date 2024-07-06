المشي في أحضان الطبيعة بمحافظة الريث

أختتمت، مبادرة «المشي في أحضان الطبيعة»، الذي نفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على مدى يومين بمتنزه وادي لجب الوطني، وجبال القهر في محافظة الريث بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024.

وتهدف المبادرة التي نفذت بمشاركة عدد من القائمين على المركز، إلى تمكين أكثر من 100 مشارك من هواة المشي وتسلق الجبال من السير عبر ممرات مخصصة بوادي لجب، والوقوف على عدد من المعالم التاريخية والطبيعية والنقوش الأثرية في جبال القهر التي تعود إلى آلاف السنين، والقيام بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار «تراها أجمل»، من خلال باركودات يحملها المشاركون.

ووفر المركز من خلال المبادرة العديد من المجالات التطوعية، تشمل أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم لمواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة، مما يعزز المشاركة المجتمعية بالمحافظة على البيئة واستدامتها.