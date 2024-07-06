إنقاذ 5 مواطنين تعطل قاربهم في البحر الأحمر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة (5) مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر. وجرى نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة.



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