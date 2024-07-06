وفي هذا الجانب بينت صانعة الكليجا الحائلية، أم محمد، البالغة من العمر 55 عامًا أن شغف تعلم هذه الصنعه بدأ لديها منذ الطفولة بعمر السبع سنوات، منذ كانت تستخدم الفحم في طهيها لتستمر في هذا المجال وتطوره قرابة الـ45 عامًا، وهي تبدع وتتطور تدريجيًا حتى تمكنت من الإبداع في أشكالها وطرق تحضيرها، مشيرة إلى أن سر المذاق يكمن في الخلطات الخاصة بها من البهارات لكل صانعة، بالإضافة إلى باقي المكونات مثل الطحين والسكر والهيل، وغيرها بحسب طلب رغبة الزبائن.
من جانبها أكدت البائعة، أم بدر، المتخصصة في صناعة الكليجا الحائلية أيضًا أن إتقان هذه الصنعة يحتاح الممارسة المستمرة لتتطور على مر السنين، مبينة أنها تزاول هذه المهنة منذ قرابة الـ20 عامًا لتقدمها للزوار من داخل أسوار المهرجانات التراثية والسياحية التي لاقت خلالها إقبالا واستحسانًا كبيرين من متذوقيها، مشيرة إلى أن تلك الصنعة أصبحت مصدرًا للمداخيل المالية للأسر المشاركة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر الكليجا الحائلية جزء من التراث السعودي العريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.