38 حديقة ومتنزها بعرعر تستقبل الأهالي

هيأت أمانة منطقة الحدود الشمالية 38 حديقة ومتنزهًا بمدينة عرعر الأهالي والزوار؛ وذلك خلال إجازة الصيف للعام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن المواقع التي تم تهيئتها بأعمال الصيانة وتكريب النخيل وإزالة الحشائش، وصيانة شبكات الري في المسطحات الخضراء، وصيانة الألعاب والمظلات والمرافق العامة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 2.328.000م2، تنوعت ما بين مضامير للمشاة والحدائق والمسطحات الخضراء، التي تحتوي على عربات للأطعمة المتنقلة «فود ترك»، وألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات.

ودعت المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940.