البُن الشدوي مذاق القهوة بنكهة الطبيعة

ولقصة البُن وشهرته وطرق غرسه والعناية به التي تُعدّ الأصعب من بين مختلف الأشجار بصفة عامة، وهذه الشجرة العجيبة المعروفة بمذاقها الحلو طريقة أخرى مختلفة، حيث يشكل حجم إنتاجها من الجبل الواحد من 600 إلى 1000 مُدّ لتحصيل الخَراج الذي كانت تنزل به الدّواب قديمًا ليذهب إلى إمارة المنطقة، في حين يصل إنتاج البُن حاليًا على حدّ قول أهالي الجبلين إلى ما يقرب من 1000 مدّ سنويًا.
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