شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر.

وقام حرس الحدود بنقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم.

ونوهت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و944 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

والجدير بالذكر أنه تم الكشف علي المواطنين وحالتهم الصحية مستقرة .